K-POP¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ñ¥êµÊ±ì¼Ì¿¿¤¬ÊªµÄ¡ÖÉÔË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
²Î¼ê¥Ò¥ç¥Ê¤¬É×¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤È¤Î¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ëÃæ¡¢¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤ÎµÊ±ì¼Ì¿¿¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥ç¥Ê¤Ï8·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÉ×¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤ÈÎ¹¹ÔÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¼Ì¿¿¤Ç¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬Ï©¾å¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤Î²°³°Ï©¾åµÊ±ì¤Ï°ãË¡¤À¡×¤È¤·¤ÆÏÀÁè¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤ÏºÇ¶á¡¢»ùÆ¸ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¥Ó¡¼¥Á¡¢¸ø±à¡¢³Ø¹»¼þÊÕ¡¢¥Ð¥¹Ää¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¾ì¤Ê¤É²°³°¶õ´Ö¤Ç¤ÎµÊ±ì¤òË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤¹¤ë»Ü¹ÔÎá¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²°³°¶õ´Ö¤Î¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤ä¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥é¥¹¤ÏµÊ±ì¶Ø»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤âµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»Ü¹ÔÎá¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢135¥æ¡¼¥í¡ÊÌó21Ëü±ß¡Ë¤Î²áÎÁ¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬¼ÂºÝ¤ËµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤¬¶Ø±ì¶è°è¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö²á¾ê¤Ê»ØÅ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦È¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ò¥ç¥Ê¤È¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£