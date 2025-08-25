¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷13¹æ¡Ê¥«¥¸¥¡ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®65¥áー¥È¥ë¤ËÈ¯Ã£¤È¥Çー¥¿½¤Àµ¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½
ÂæÉ÷Âè13¹æ(¥«¥¸¥)
2025Ç¯08·î25Æü06»þ45Ê¬È¯É½
¡Ú²èÁü¡ÛºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®65¥áー¥È¥ë¤ÎÂæÉ÷¡¡¾Ü¤·¤¤¿ÊÏ©¤Ï
25Æü06»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ¥È¥ó¥¥óÏÑ
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ18ÅÙ20Ê¬ (18.3ÅÙ)
Åì·Ð107ÅÙ50Ê¬ (107.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 950 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (115 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è Á´°è 130 km (70 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è Á´°è 390 km (210 NM)
25Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ¥È¥ó¥¥óÏÑ
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ18ÅÙ40Ê¬ (18.7ÅÙ)
Åì·Ð105ÅÙ55Ê¬ (105.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 15 km/h (9 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 945 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (120 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 45 km (25 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 175 km (95 NM)
26Æü06»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥é¥ª¥¹
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ19ÅÙ10Ê¬ (19.2ÅÙ)
Åì·Ð103ÅÙ50Ê¬ (103.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 994 hPa
ºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
27Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥¿¥¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ20ÅÙ20Ê¬ (20.3ÅÙ)
Åì·Ð100ÅÙ10Ê¬ (100.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1002 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 130 km (70 NM)