ÂæÉ÷Âè13¹æ(¥«¥¸¥­)
2025Ç¯08·î25Æü06»þ45Ê¬È¯É½

ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®65¥áー¥È¥ë¤ÎÂæÉ÷

25Æü06»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ¥È¥ó¥­¥óÏÑ
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ18ÅÙ20Ê¬ (18.3ÅÙ)
Åì·Ð107ÅÙ50Ê¬ (107.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    950 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    60 m/s (115 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è    Á´°è 130 km (70 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    Á´°è 390 km (210 NM)

25Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ¥È¥ó¥­¥óÏÑ
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ18ÅÙ40Ê¬ (18.7ÅÙ)
Åì·Ð105ÅÙ55Ê¬ (105.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 15 km/h (9 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    945 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    45 m/s (85 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    60 m/s (120 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    45 km (25 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 175 km (95 NM)

26Æü06»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥é¥ª¥¹
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ19ÅÙ10Ê¬ (19.2ÅÙ)
Åì·Ð103ÅÙ50Ê¬ (103.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    994 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    65 km (35 NM)

27Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥¿¥¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ20ÅÙ20Ê¬ (20.3ÅÙ)
Åì·Ð100ÅÙ10Ê¬ (100.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1002 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    130 km (70 NM)