32歳と21歳の初産。内田舞×内田也哉子が振り返る、子育ての孤独

「子育てを見つめると、多様な世の中が見えてくる。本書は、こどもを育てる人々への道しるべであり、心の所在をしなやかに探すための大いなるエールなのです」

6月13日に発売になったハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さんの『小児精神科医で３児の母が伝える 子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと 』にこの推薦文を寄せたのは、文筆家としてエッセイの執筆や絵本翻訳、ナレーションなど多彩な才能を発揮している内田也哉子さん。

内田也哉子さんと内田舞さん。職種も年齢も異なる二人ですが、「内田姓」以外にも、幼い頃から海外生活の経験があり、個性的な家族を持ち、現在3人の母であるという点など共通点が多いといいます。そんな二人が出会ったのは2024年、真宗大谷派名古屋別院が企画されたYouTube対談『人生講座』で、也哉子さんが対談者として舞さんをリクエストしたことがきっかけでした。

対談では幼い頃の出来事や仕事のこと、社会の問題など様々なテーマで盛り上がりましたが、主軸となったのが、「子育て」のことでした。第2回前編では、19歳で本木雅弘さんと結婚し、21歳で出産したときの不安や出産後の孤立について、也哉子さんのお話を中心に語っていただきました。後編では、「長男産後の約２ヵ月間は私の人生の中でもっともダークだった時期だった」と語る舞さんの産後の体験などを中心に、引き続き「母親の孤立」問題についてお話いただきます。

※お二人とも姓が「内田」さんなので、以下より、下のお名前で表記させていただきます。

「授乳がうまくいかない」に苦しんだ日々

内田舞（以下、舞）：私も出産後、不安や孤立を感じたことがありました。長男を産んだとき、とても難産だったということもあって、身体的に耐えられないっていうような感覚になってしまって……。でも、この子を育てなければならない。そして授乳がうまくいかなかったんですね。授乳って、母親が本当に身を削って、子どもの身になるものを与えるわけですが、それがうまくできない絶望感というのは、今まで感じたことがないものでした。論理的には、授乳がうまくいかなかったら、ミルクをあげればいいことはわかっているんです。

日本で同じようなシステムの病院があるかわかりませんが、アメリカでは、授乳を徹底させる病院があるんですね。一番授乳に繋がるエビデンスがある母子同室。どこかに預けるとか、ナースの方にちょっとお願いするとかはなし。そして、粉ミルクに関しては本当に必要だという医学的な理由がない限りは、提案しない、というルールがあって……。長男の出産でそういった病院に行ってしまったら、母乳がうまくいかないこと＝「失敗だ」みたいな感じに受け取ってしまって、精神的に追い詰められました。論理的にはそんなことない、母乳でなくても大丈夫とわかっているのに、感覚的にはとてもつらい状況でしたね。

おそらく、授乳時にはバイオロジカル（生理学的）なものがあったのかなと思うんですが、人間は旧石器時代の生理学からそんなに進化してないんです。旧石器時代に「母乳を諦めていいわ」と簡単に思ってしまうバイオロジー（生物学）を持っていたら子どもが育たない確率が高くなります。だから「母乳をあげなければならない」といった使命感のようなものが脳内でプログラミングされているのだろうと、母乳がうまくいかない期間、強い罪悪感の中で考えました。そのうち罪悪感もなくなったのですが、長男産後の約２ヵ月間は私の人生の中でもっともダークな時期だったと思います。

也哉子さんも育児中の「孤立」のお話をされていましたが、私も孤立を感じていたのだと思います。実際には、夫は身近にいてくれ、本当に思いやりを持って頑張ってくれたのですが、授乳ができるのは私しかいない。そして、体がとにかく痛くて痛くて仕方がないような状況だったから、外にも出られない。あまりにボロボロ過ぎて、人に来てもらうこともできない、といった孤独がありましたね。

内田也哉子（以下、也哉子）：そういうときって、「自分が何も役に立っていない」って思ってしまうんですよね。

お母さんの孤立、どう解消する？

舞：育児中はなかなか気晴らしすることができないので、出来なかったことばかりずっと反芻してしまうんですよね。それに、アメリカでは、良くも悪くも、産休制度がありません。最近少し出来てはいるんですが、国としても州としても、ほとんど産育休制度というのを持っていないので、産後に仕事を休めるかは、それぞれの雇い主次第です。分担ができる限りの休み……といっても全然休みじゃないというのが現状です。休暇を与える、という程度です。

給料に対しても雇い主次第で、貰えたとしても短い期間しか出ないところが多いです。私の場合は、産前産後合わせてお休みは12週間でした。アメリカでは長めに取れたほうだと思います。日本の産休は、産前6週間以内で産後8週間以内とされているので、最長14週取れる方もいますよね。そうはいっても、12週でも14週でも短すぎる、もっと充実した産休を、という思いはありますよね。

でもその反面、産休が終わって「仕事に行く」状況になるのは、出産で起こるネガティブな思いや孤独、赤ちゃんのお世話というエンドレスな育児のタスクから少し距離を置ける、という意味では、私自身のメンタルヘルスのためには必要なことだったとも思うんです。

2ヵ月〜3ヵ月の子どもを保育園に預けて、仕事に復帰するのは大変でしたが、仕事に戻り、患者さんと接して感謝されること、研究者として大人同士で話せること……些細なことですが、好きな時間にトイレに行けることも含めて、すべてが気持ちを明るくしてくれて、よかったなって思えました。私と同じような思いを感じた方も結構いらっしゃるんじゃないかなって思います。

也哉子：私の主な仕事は、エッセイを書くことなので、少し舞さんとは状況は異なるかもしれませんね。文筆業はどこでもできるので、子どもを産んでからも続けることができました。しかも、家でできることだから、ある意味変化もありませんでした。文章を書くために人に会いに行くこともできました。幼稚園で出会った同世代や少し年上のママ友たちは、「自分はずっとお母さんとして、主婦として、家の中にいなきゃいけない」と話していて……。「だから、也哉子はいいね」と言われたことが何度かありました。

子育て中の孤独って、経験した人ならみんなシンパシーを覚えると思うんですけど。「お母さん業」の実態ってあまり評価されないというか、話題になりませんよね。でも、実際には力仕事も多く、色んなタスクを同時にこなして、ものすごい能力を発揮しているのに、そのことは当たり前と思われて、評価されにくい。「お母さん本人の孤独」はなかなか埋められない。何かいいアイデアないものかなと思います。

必ずしも外で働いてお金を得るという意味だけではなく、今は核家族が多いですよね。近所の人も、おじいちゃん、おばあちゃんも含めて、いろんな人が子どもを見守ってくれているコミュニティが育まれれば、もしかしたら、ひとりぼっちの置き去りは少なくなるのかなと思います。それと、お母さん本人の生きている達成感というか、些細な事柄でもいいから、「子育て以外にも求められているものがあるんだ」ということも大事だなと思いますね。

「子育て」には見えない仕事が無数にある

也哉子：舞さんは小児精神科ですが、そういったお母さんのメンタルヘルスについて、何かヒントとなることはありますか？

舞：そうですね……、コレという決定的な正解はないんですが……。

也哉子：「母親」と言っても、一人一人違いますからね。

舞：第一歩としては、なかなか評価されない、当たり前と思われがちな「母親」であること、日々行っている事柄がいかにすごいことであるかを、社会がきちんと評価して、祝っていけたらいいのにと思うんです。

我が家の場合、夫がチェリストで音楽家なんですね。本当にもう最高のパートナーに出会えたな、って感じています。

也哉子：そう言い切れる舞さんが素敵です！私も日本以外の文化圏で育ちながらも「自分の夫は、本当に素晴らしい人です」って、なぜ言えないんだろう（笑）。つい「照れ」が邪魔をするというか。本当に素敵です。ごめんなさい、話に割って入ってしまって。

舞：いえいえ（笑）。夫は本当に出会えて良かったと思うパートナーです。でも……、あ、ここから少し「でも」が入っちゃうんです（笑）。音楽家のコンサートの多くは、夜と週末に行われるので、その間不在なことが多いんです。

也哉子：夜と週末は、一番いてほしいときですよね。

舞：そうなんです。子どもに夕飯をあげて、お風呂に入れて、寝かしつけるとか……。結局、その一番大変な時間を私一人で回していることが多くて。週末も習い事とか、色々なことを親としてケアしなければならない時間が多いのですが、そのときもう一人の親、夫がいないのが、本当に大変です。私以外にも、忙しい時間帯に一人で回している人は少なくないと思うんですね。夫も私が大変なこともわかっていて、それ以外の家事はほぼ100%やってくれます。夜コンサートがあったらその前に夕飯を作っておいてくれるとか……。ありがたい気持ちはもちろんあるんですよ。

でも、私が子どもに対して怒鳴ってしまったり、イライラしてしまったときって、一人で100％やっているときなんですよね。一人で子どもに対して様々なタスクをこなす……、不機嫌になったら機嫌を取って、会話をして、悩みがあればそれを聞いて……。「育児」って、一言でまとめられないほど、様々なことが無数にありますよね。それがどれだけ大変なことであるか、私自身も母親になるまで知りませんでした。

◇8月25日公開予定の第3回では、なかなか評価されない、当たり前と思われがちな母親として家事や育児について、どうしたらモリベーションを保つことができるのか、也哉子さんと舞さんがリアルな思いを伝える。

内田舞『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』 (文春新書）

炎上や論破ゲームに乗らず、分断と差別を乗り越えるために必要な思考。妊婦のときにコロナワクチン接種をし、炎上した経験をプロローグに、多くの気づきを伝える一冊

内田也哉子『BLANK PAGE 空っぽを満たす旅』（文藝春秋）

「人生の核心的登場人物を失い空っぽになった私は 人と出会いたい、と切望した」

谷川俊太郎 小泉今日子 中野信子 養老孟司 鏡リュウジ 坂本龍一 桐島かれん 石内 都 ヤマザキマリ 是枝裕和 窪島誠一郎 伊藤比呂美 横尾忠則 マツコ・デラックス シャルロット・ゲンズブール……両親を失ったのち、15人と「1対1の対話」を重ねて綴ったエッセイ