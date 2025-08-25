2万いいね！0歳・3歳育児、お風呂あがりの悲哀に『お母さんすごい』と共感の声【ママリ】

0歳・3歳とのお風呂あがり、忙しすぎる30歳母の悲哀に2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはちみ☺︎(@omochi3183)さんが投稿したあるエピソード。育児をしていると、何かと自分のことは後回しにしがちではないでしょうか。年齢とともに、肌のトラブルが気になる人もいるでしょう。特にお風呂上がりは乾燥するため、すぐにでも保湿をしたいですよね。ですが、子どもがいると、とにかくまずは子どもの身支度！となる人もたくさんいるはず。





投稿者のちみ☺︎さん。お風呂あがりは子どもたちの支度を整えてから、ようやく自分のケアをすると言います。ママとして思わず共感してしまう投稿をご紹介します。

ぷるぷるの0歳を保湿して服着せて、もちもちの3歳を保湿して服着せてドライヤーして、やっと自分の保湿をする頃にはもう30歳はカサカサになっている

お風呂上がりに、子どもたちが風邪をひいたら大変。まずは服を着させてあげ、髪の毛を乾かしてあげているというちみさん。子どもたちを優先にすることが当たり前になっている様子から、わが子たちへの愛情を感じます。



この投稿に対して「40代は砂漠」「自分のケアは後回しになりがち」などのリプライが寄せられました。つい自分のことを後回しにしてしまう気持ちに共感しつつ、ときにはママ自身へのいたわりを優先してほしいと思うような投稿でした。毎日本当にお疲れ様です。

共感続出で5万いいね！何回怒られてもまたやる男児への見解に「謎がとけました」

ご紹介するのはぴか@4y👦＋2y👶(@NicoPika3)さんの男児の思考に関する見解を語る投稿です。性別によって子どもの性格や特徴が決まるわけではありませんが「周囲の男の子に共通するかも」と感じるポイントはあるかもしれませんね。



男児2人のママ・ぴかさんは「毎日怒られてもめげずにまたやる男児」について、「これは男児あるある？」と考え、Xに見解を投稿しました。リプライ欄は共感の声であふれていましたよ。

知ってる？男児って毎日毎日おんなじことで怒られてもめげずにまたやるじゃん？「それはやらないでね？」って毎日注意してもまたやるじゃん？？親としては意味わからないじゃん？

男児の心の中は「今日は大丈夫かな？」「今日は怒られないかも」って思ってるんだって😇

男児の心の中では「今日はいけるかも…」という謎の希望があるのではないか、というぴかさんの見解。怒られるからやめておこうとは思わず、めげずにやってみようと考えていると思うと、想定外の思考回路がちょっとかわいく思えますよね。



性別によって性格を決めることはできませんが、この投稿には共感する男児ママのリプライが多く寄せられていました。「中3男子、まさにこれ」「何歳までこれなの…？果てしない」という声も。かなり大きくなってからも、同じ状況だと感じる方もいるようです。



何度も叱られても「今日はいけるかも」とポジティブに考える思考回路。親としては困る部分に共感しつつ、前向きな考え方がちょっとうらやましく思える投稿でした。

「出かけるのが面倒な休日に」自宅に公園作った母に4,500いいね

ご紹介するのは、ここ☺︎🦈2023.5(@coco_matanithi)さんの投稿です。天気の良い日には子どもを公園に連れていきたいと思うものの、なかなか大変ですよね。近くに公園がなかったり、支度して荷物を運んだり…というのも腰が重いです。



ここさんは「出かけるのが面倒な休日にはこれ」と、あることをひらめき…？子育て中の方からの「真似したい」という声が寄せられました。

家のベランダ公園化計画、何が良いかってパジャマで遊ばせられるところ🤣

出かけるのがめんどい休日にはこれでいいのさ…

名付けて「家のベランダ公園化計画」。人口芝生と目隠し用の柵を取り付け、遊具を設置したここさんオリジナルの公園です。「パジャマで遊ばせられるところが良い」と語るここさん。外出用の服に着替えさせるひと手間がいらないのが、良いアイデアですね。



休日はゆっくりしたい、という日には家のベランダで遊ぶのもいいかも。子どもの成長に合わせて遊具などを変えられるのも、飽きずに楽しめてよさそうです。なお、家の敷地内とはいえお子さんの安全のためにも、目を離さないようにご注意くださいね。



この投稿には「遊びに行きたい」「真似したい☺️」といったコメントが寄せられ、屋外家具を設置して天体観測やブランチ、ミニ家庭菜園をしているという方もいました。家のベランダだからこそ、子どもの好みに合わせて遊具や装飾ができ、親にとっても楽しいですよね。家族専用の公園、ぜひ試してみてくださいね。

