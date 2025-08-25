娘の海デビュー撮影中→まさかの映り込みに大爆笑の29万いいね「思った以上だった」【ママリ】

子どもよりも大人の方が本気になりがち

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぽんこ ꗯ̤̮(@9m_5y)さんが投稿していたお写真です。次女の海デビューの様子を動画で撮影していたというぽんこꗯ̤̮さん。癒やしの動画になるかと思いきや、見返してみると次女の背後には夫のすごい姿が映り込んでいたそうで…。あまりの衝撃にXでは29万いいねがつき、たくさんの反響がありました。

子どもは遊びに全力ですが、大人だって負けてはいないですよね。むしろ、子どもにはない経験値でついついハメを外して本気になってしまうことも。





ぽんこ ꗯ̤̮(@9m_5y)さんが投稿していたのは、次女の海デビューの様子に映り込んでいた夫の様子。その衝撃の姿とは？

©︎9m_5y

©︎9m_5y

次女、海デビュー✨のムービー見返してたら

スク水で子供に襲いかかる変態にしか見えない夫が後ろに映り込んでて笑い死んだ

次女の背後に見える夫の姿のインパクトが強すぎますよね。スクール水着に見えますが、ちゃんとタンクトップと半ズボンを着用しているとのこと。長女に向けて全力で手を広げていたようですが、静止画で見るとかなり衝撃的な姿です。



この投稿に「動画が思った以上で堪えきれない」というコメントがついていました。海での遊びでついテンションが上がってしまったのか、もしかしたら普段から愉快なパパなのかも？子どもを楽しませてくれるステキなパパですし、その姿がこんな形で残っているのも最高ですよね。



落ち込んだ時に見返して元気をもらえるような、家族の楽しい日常の投稿でした。

