£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¦ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¥³¡¼¥Ç¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡Ö¤¤¤ä¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¡¢¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡½÷À£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤Î´Ö¤ªÍ§Ã£¤È±Ç²è´Û¤Ë»ä¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡ØÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡Ù¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡Á¡¡²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âµã¤±¤ë¡¡¤ß¤ó¤Ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Ô¤Ã¤¿¤è¡¼¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¤ÎÈ±·Á¤ÈÀÖ¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿§¹ç¤¤¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡¡»÷¹ç¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö¤¤¤ä¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¡¢¤Û¤ó¤È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿´¶Æ°¤·¤¿¤è¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£