◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースのＤ・ラッシング捕手（２４）が２４日（日本時間２５日）、敵地・パドレス戦に「９番・捕手」で先発出場。勝利したチームに地区優勝へのマジックが点灯するナ・リーグ西地区の頂上決戦で７回に３号勝ち越し３ランを放った。８月１２日（同１３日）の敵地・エンゼルス戦以来、出場５試合ぶりの一発が値千金のアーチとなり、球場は騒然となった。

２―２の７回１死一、二塁。フルカウントからの７球目、右腕・エストラーダの８７・８マイル（約１４１・３キロ）スライダーを振り抜き、右中間席に運んだ。打球速度１０４・６マイル（約１６８・３キロ）、打球角度３１度、飛距離３８７フィート（約１１８メートル）。ネクストバッターズサークルには１番・大谷翔平投手（３１）がいたが、その前に新人捕手が走者を一掃する大仕事を果たした。６回４安打２失点と好投していた先発の山本由伸投手（２７）に女房役として１１勝目の権利をもたらした。

ラッシングは「打てる捕手」として今年５月にメジャーデビューした有望株のルーキー選手。１年目は打率１割台と苦しんでいるが、正捕手・スミスと併用されるほど球団からは高い期待を受けている。ド軍はこの回、フリーマンにも２打席連発の１８号２ランが飛び出し、一挙５得点のビッグイニングとなった。