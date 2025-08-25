◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、敵地・パドレス戦に先発し、６回４安打２失点と好投。１１勝目の権利を持って降板した。球数９２球で防御率２・９０となった。

立ち上がりから球威抜群だった。１点の援護をもらった直後の初回。１番・タティスにはフルカウントから３球連続ファウルで粘られた末に９球目で四球を与えたが、２番・アラエスをカーブで二ゴロ併殺。３番・マチャドは９７・３マイル（約１５６・６キロ）直球で空振り三振に仕留めた。２回は１死から５番・ボガーツをこの日最速の９７・７マイル（約１５７・２キロ）直球、６番・シーツは９６・８マイル（約１５５・８キロ）ツーシームで空振り三振と速球で圧倒した。

しかし、１―０の３回。１死から８番・クロネンワースにこの日初安打となる左前打を許すと、９番・ディアスには２ボール２ストライクからの５球目、捕手・ラッシングのサインに首を振って投じた９２・８マイル（約１４９・３キロ）の変化球が内角高めに抜けたところを左中間席への逆転２ランとされた。それでも、４回は３者凡退と立ち直ると、５回は先頭のシーツに左翼線へ二塁打を許し、１死一、二塁で前の打席で被弾したディアスを迎えたが、カットボールで右飛。続くタティスを三ゴロで追加点は許さなかった。すると、ド軍は６回にフリーマンに同点ソロが飛び出し、山本の負けが消えた。

山本は２―２の６回。１死からマチャドに左前打を打たれたが、２死一塁からボガーツをカットボールで空振り三振。この日６個目の奪三振で役目を終えた。ベンチに戻ると、ロバーツ監督らに好投をねぎらわれた。直後の７回に女房役のラッシングに勝ち越し３ランが生まれ、右腕はベンチで満面の笑みを浮かべて喜んだ。

前回１８日（同１９日）の敵地・ロッキーズ戦では７回４安打３失点で勝ち負けはつかなかった。１７日に２７歳の誕生日を迎えた右腕は中５日での登板だ。チームはナ・リーグ西地区の首位攻防戦で２連敗し、前日２３日（同２４日）に首位から陥落したが、まだ１ゲーム差の２位。今季最後の直接対決となるこの日は勝った方に地区優勝へのマジックが点灯する大一番。背番号１８には連敗ストップが託されていた。

由伸にとってパドレスは“因縁”の相手だ。ＭＬＢデビュー戦となった昨年３月２１日の韓国シリーズ第２戦では１回５失点ＫＯを喫し、昨季レギュラーシーズンでは２試合で防御率１２・００と打ち込まれた。ポストシーズンの地区シリーズでも第１戦で３回５失点。癖がバレている可能性も指摘されていたが、同第５戦では５回２安打無失点で勝利に導き、その後のワールドシリーズ制覇につなげた。今季は６月１９日（同２０日）に本拠地で初対戦し、７回途中７安打３失点で黒星だった。