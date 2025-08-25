「キッチンが暑すぎる！」100人に聞いたリアルな対策とおすすめアイテム5選

例年以上に蒸し暑い日が続いていますね。コンロに火をつけた瞬間、むわっと押し寄せる熱気。冷房も届かず、まるでサウナのようなキッチンに、立つのがつらくなっている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回、人気ウェブサイト『台所図鑑』が100人の方に「実際に取り入れているキッチンの暑さ対策」についてアンケートを実施。手軽に取り入れられる扇風機やネッククーラー、サーキュレーターなどを活用している方が多数派という結果になりました。

この記事では、そんなリアルな声とあわせて、あると助かるアイテムをピックアップしてご紹介します。「少しでもラクに、涼しく、夏のキッチンに立ちたい！」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

【アンケート調査概要】

実施年月：2025年7月

調査対象：20代から60代までの男女

収集方法：SNS／インターネット調査（クラウドソーシングサービス）

回答者数：100人（男性23人、女性77人）

※コメントは別のアンケートで得られた回答も含みます。また、一部抜粋もしくは修正をおこなっている箇所があります

そもそも、どうしてキッチンってこんなに暑いの？

キッチンの暑さには、明確な理由があります。

1つ目は、熱源の多さ。

コンロや電子レンジ、炊飯器など、調理家電はどれも熱を発します。これらが同時に動くと、あっという間に熱気で満たされてしまうのです。

2つ目は、空気がこもりやすい構造であるということ。

壁に囲まれていたり、奥まった場所にあったりするキッチンは、熱や湿気がこもりやすい傾向に。冷房の風も届きにくいことが多いです。

3つ目は、換気がじゅうぶんに働かないこと。

換気扇は油煙を逃がすのが目的なので、キッチンの熱そのものまでは取り切れません。風通しが悪いと、逃げ場を失った熱気がたまってしまうのです。

「とりあえずコレで乗り切ります！」暑さ対策のリアルな声

今回のアンケートでは、サーキュレーターや扇風機、ネッククーラー、ハンディファンなど、低コストで手軽に取り入れられるアイテムを使っている方が多く見られました。

・サーキュレーターのうしろに凍らせたペットボトルを置いて、涼しい風を当てている。やる前は半信半疑でしたが、本当に涼しくなるのでおすすめです（40代／会社員）

・ケーキ屋さんでもらえる保冷剤を再利用しています。手ぬぐいなどを使って首に巻くと、ひんやりして気持ちいい（40代／専業主婦）

・ペット用のひんやりマット。愛犬が使わずもったいないと思ったので試したことがきっかけです。これだけで「すごく涼しくなる！」とは言えないのですが、夏場のキッチンマットとして重宝しています（30代／会社員）

・アイスノンのふって極冷えスカーフ。水にぬらして絞るだけで冷たくなり、広げて振ると冷たさがリセットされるというシンプルな仕組み。夏場は家でも外でもこれを付けています（30代／会社員）

・無印良品のひんやりボディミスト。身体にシュッとするだけで涼しくなるとバズっているのを見てすぐ買いに行きました。清涼感のある香りも相まってかなり涼しくなります（40代／自営業）

・よく使うのはクリップ式USBファンとクールネックリングの組み合わせです。クリップ式ならどこでも持ち運べてちょうどいい角度に固定できますし、クールネックリングは電気代を気にしなくていいのが嬉しいです（40代／パート）

【その他】

・住宅の断熱にもっとも影響すると聞いたので、出窓全体に遮熱カフェカーテンをつけています。日中でも照明が必要になりますが、効果としては満足しています（50代／製造業）

・ベスト型のファン付き作業着。窓が多い木造住宅のせいか、とにかく台所が暑く冷房も効かないため購入した。今夏はこれと扇風機でなんとか乗り切りたい（40代／自営業）

・仕事でも使っている腰掛け扇風機。Tシャツの中に直接冷風が入るので本当に涼しい。首掛けや直置きで使えるものを選べば場所を問わず使えて便利だと思う（60代／介護士）

ただ、こういった定番アイテムだけでは「暑さ対策」としてやや物足りないのも事実。次にご紹介するのは、キッチンの暑さを和らげるワンランク上のアイテムです。

【悩み別】キッチンの暑さ対策に！おすすめ家電・アイテム5選

【お悩み（1）】

とにかく涼しくしたい！

アイリスオーヤマ／ポータブルクーラー エアウィルIPP-2225U

参考価格：39,800円前後

冷風・除湿・送風の3モード搭載の本格スポットエアコン。工事不要で使えるうえに、キャスター付きで移動も簡単です。冷風能力は4.5〜7畳にも十分なパワーで「冷房同等の涼しさ」といった高評価レビューも多数。

付属の窓パネルを使えば、排気口から出る熱を室外へ出すことができて、より涼しく快適に過ごせます。除湿量は1日最大26リットルと、ジメジメ対策にも役立つでしょう。

⚫︎まとめると？

・ダイレクトに冷風を届けてくれるので、導入直後から快適度が上がる頼もしい1台

⚫︎こんな方におすすめ！

・キッチンの暑さに本気で取り組みたい方

⚫︎人によっては気になるかも？

・排気口から出る熱を室外へ出すには、排気ダクトの設置が必要（窓に出す必要あり）

・動作音は大きめ

【お悩み（2）】

暑さは気になるけど、ガンガン冷やすのは苦手！

山善／冷風扇 FCR-J402

参考価格：15,000円前後

冷風・送風の2モードを備えた気化式冷風扇。エアコンのように空気を冷やすのではなく、水が蒸発する際の気化熱を利用して、やさしい冷風を送る仕組みです。

左右自動首振り・上下手動ルーバーで広範囲に風を届けられるほか、風量は3段階、リズム風モードや切タイマーも搭載。コンパクトなうえにリモコン操作も可能で、料理中でもストレスなく調整できます。

消費電力はわずか約33W ／1日8時間使用しても約8.2円と経済的（地域や電力会社によって金額は異なる）なのもうれしいポイント。

⚫︎まとめると？

・乾いた冷風が苦手な方にもやさしい、省エネで気軽に使える冷風扇

⚫︎こんな方におすすめ！

・自然な涼しさを好む方

・限られたスペースでも使えるアイテムを探している方

・キッチンを離れるときも移動して使いたい方

⚫︎人によっては気になるかも？

・水を補充する手間がある

・室温そのものを下げるタイプではないため、猛暑日にはやや物足りなさを感じることも

【お悩み（3）】

コンパクトな通年型が欲しい！

山善／ホット&クールファン YAR-ZD171

参考価格：15,000円前後

送風・温風・乾燥の3WAY仕様で、夏は涼しく、冬は暖かく使えるDCモーター搭載の高機能サーキュレーター。風量や首振り機能はもちろん、衣類乾燥モードまで搭載しており、キッチン以外でも活躍する1台です。

DCモーターならではの静音性と細やかな風量調整が魅力で、最大8段階の風量設定が可能。上下左右の自動首振りで風を広範囲に届けられるので、調理中の熱気をしっかり逃がしたいときにも最適です。

⚫︎まとめると？

・1台で「送風・温風・衣類乾燥」まで対応。キッチンの暑さ対策と通年の快適さを両立できる多機能モデル

⚫︎こんな方におすすめ！

・通年で使える多機能家電を探している方

・静音性や風量調整にこだわりたい方

・よりコンパクトなものを選びたい方

⚫︎人によっては気になるかも？

・あくまでも送風なので、クーラーのような冷たさはない

・夏専用家電に比べると冷風感はやや控えめ

【お悩み（4）】

暑さの根本原因にアプローチしたい！

LIXIL（リクシル）／二重サッシ インプラス

参考価格：65,000円前後

※一般的なキッチン出窓、W1500ミリを想定（工事費別途）

既存の窓の内側に取り付ける、後付けタイプの内窓（二重サッシ）。断熱リフォームのなかでも特に人気の高い製品です。

窓から入る熱気や冷気を大幅にカットするので、冷暖房の効率が大幅にアップ。戸建てはもちろんマンションも施工可能なうえに、ひと窓あたり約60分で完了するのもうれしい。

夏は日射熱の侵入を抑えて、冷房が効きやすい空間に。冬は冷気や結露を抑えて、室温を快適に保ちます。遮熱カーテンやフィルムでは難しいレベルの断熱性・遮熱性を実現できるのが魅力です。

⚫︎まとめると？

・窓からの熱気を根本から抑える。1年を通して体感温度が確実に変わる、暑さ対策の本命リフォームアイテム

⚫︎こんな方におすすめ！

・窓から射し込む強い日差しや熱気に本気で対策したい方

・エアコンの効きにくさや冷暖房コストの高さが気になる方

・カーテンやフィルムより、確実な効果を求める方

⚫︎人によっては気になるかも？

・省エネ窓リフォーム向けの補助金制度はあるものの、価格は高め

・文字通りサッシが「二重」になるため、窓の開け閉め動作も2倍になる

・あくまでも「遮熱・断熱」なので、空間そのものを涼しくするわけではない

【お悩み（5）】

二重サッシは手が届かないけど、窓からの暑さを防ぎたい！

KTJ ／窓用フィルム（マジックミラータイプ・遮熱断熱・UVカット）

参考価格：2,200円前後

キッチンに射し込む強い日差しや熱気をカットしてくれる、マジックミラータイプの遮熱・断熱フィルム。直射日光による室温上昇を軽減し、暑さによる不快感を和らげてくれます。

外側は鏡のように反射し、日中は外から室内が見えにくい効果も。何度も貼り直せる水貼りタイプなので、賃貸の方にもおすすめです。

⚫︎まとめると？

・窓からの熱と視線をブロックする、手軽な遮熱フィルム

⚫︎こんな方におすすめ！

・窓からの直射日光がつらいと感じている方

・工事なしで手軽に遮熱対策をしたい方

⚫︎人によっては気になるかも？

・二重サッシほどの効果はない

・夜間はミラー効果が逆転して室内が見えやすくなる

・しっかり貼るには、端の浮きを防ぐ丁寧な施工が必要

みんなはどうしてる？ 暑い日を乗り切るキッチンの知恵

「今日はもう火を使いたくない！」そんな日は、 がんばらない工夫が強い味方になります。今回のアンケートでも、無理をせずにラクに乗り切るアイデアが寄せられましたが、そのほとんどが「涼しい時間帯に作り置きする」「電子レンジなどの調理家電で完結できるメニューにする」といったものでした。

⚫︎家電で完結！暑さ知らずの「おまかせ調理」

電子レンジ・炊飯器・ホットクック・電気圧力鍋などを駆使して、コンロに頼らない調理スタイルに。揚げ物はノンフライヤーや市販品に頼りましょう。

電子レンジだけで完結するミールキットも便利。全自動調理家電なら、食材を入れて放っておくだけで調理完了です。

⚫︎涼しい時間に調理して、作り置き・冷凍ストックで乗り切る

朝や夜の涼しい時間に、下ごしらえや調理をまとめて済ませると本当にラク！ 日中は火を使わず、冷蔵・冷凍しておいた常備菜やおかずを温めるだけです。

常備菜をベースに、昼と夜でアレンジできる献立にすると、いろんな手間が省けて効率的。

⚫︎「作らない」選択を増やす

暑すぎるんですもの、やる気なんか出ません。お惣菜・冷凍食品・デリバリーにも頼りましょう。

トマト・豆腐・ヨーグルト・もずくなど、冷蔵庫から出すだけの一品や、「流水麺」「つるやかシリーズ」など、水でほぐすだけの麺類も暑い日の味方です。

暑さを「しかたない」で終わらせたくない！

キッチンが暑いのは「よくあること」だからと我慢しがちですが、今回紹介した「本気の対策」は、意外と手軽に始められるものも。できそうなことから、ひとつでも取り入れてみませんか？

うだるような暑さが続くこの夏を、少しでも快適に過ごせますように。

※当記事は複数のアンケートをもとに台所図鑑がまとめた記事コンテンツです。

※紹介した効果は使用環境や個人差で異なり、保証するものではありません。ご購入の際は、各商品の公式情報やレビューなどをご確認のうえでご判断ください。

エアコンの冷房・除湿・送風モード、どれが一番安い？意外と電気代がかさむ設定とは