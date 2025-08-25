100均入店前「無駄なもの買わない」→入店直後の行動に共感続出18万いいね「マストバイ」「私の話？」【ママリ】

「まずこれはかなり要るとして」さっそくカゴに！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、もりなこ(@mori_7_2)さんの投稿です。100円ショップに行くと、ついつい買う予定のない物まで買ってしまった…という経験はありませんか？もりなこさんは「いつも要らないものも買っちゃうから、今日はそうならないように気をつけよう…」と気合を入れ100円ショップに。すると「入った後のわたし」が爆笑の結果に！

100円ショップに行くと、ついつい買う予定のない物まで買ってしまった…という経験はありませんか？さまざまな面白い物やかわいい物があり、気がついたらカゴはいっぱい…なんてことも。





投稿者・もりなこ(@mori_7_2)さんは「いつも要らないものも買っちゃうから、今日はそうならないように気をつけよう…」と気合を入れ100円ショップに。すると「入った後のわたし」が爆笑の結果に！100円ショップあるある、抗えない誘惑です。

©mori_7_2

©mori_7_2

もりなこさんが「まずこれはかなり要るとして」 としてカゴに入れたのは【お天気ぬいぐるみチャーム】。早くも固かった意志が崩されてしまいました。これは生活必需品ではないものの…かなり要りますね！このフォルム、ニコッとした表情、とてもかわいらしいです。



この投稿には「これはかなり必要ですから、仕方ないですね…」「わたしはセリアでこれ買っちゃった…かなり要るものだと思う」と温かく擁護する方や、同じような経験を持つ方からのコメントが寄せられていました。皆さんも周りを見渡すと、つい買ってしまったなあというものがあるかもしれませんね。あまりに早すぎる心変わりに爆笑の、100円ショップあるある投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）