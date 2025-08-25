¡Ô¡Ö¤â¤¦¡È´ØÅì¡É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â¡Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¡Ö´ØÅìÆÃ½¸¡×¤ÏÈÖÁÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î¡È´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥ó¡É¡©¡¡¡Ö±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë´ë²è¤¬ºî¤é¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î²þÊÔ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ÏÌµ»Ä¤Ë¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï»î¹Ôºø¸í¤·ÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´ë²èÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î¡È´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥ó¡É¤È¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¡Ö´ØÅìÆÃ½¸¡×¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎTBS¡¦ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡£Â¾¡¢Íá°á»Ñ¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤ä¶áÆ£Àé¿Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡25ÆüÌë¡¢¡Ø1²¯2ÀéËü¿Í¥¢¥ó¥±¡¼¥È ¥¿¥ßÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë2»þ´ÖSP¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö´ØÅì¤Ç°ìÈÖ½»¤ß¤¿¤¤¸©¤Ï¤É¤³¡©¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤óVS°ñ¾ë¸©¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤óVS·²ÇÏ¸©¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦´ØÂÀ¤µ¤óVSÆÊÌÚ¸©¤ÎM!LK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬³Æ¸©¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡ÖºÇ¤âÇúÇã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ã°Â¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤É¤³¡© Çã¤¤Êª¤«¤´¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÊÃÏ¸µÌ±¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¾¦ÉÊ¿ô¥È¥Ã¥×¤òÄ´ºº¡×¡Ö¶ÃØ³¤Î·ã°ÂÊª·ï¤¬Â³¡¹¡ªÅÔ¿´¤ËÄÌ¤¨¤ë¹¡¹Êª·ï¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Øº£¤¹¤°¤¦¤Á¤Î¸©¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡Ù¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÆâÍÆ¤Ë¤³¤½¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡×¤Ø¤Î´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3·îËö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¿ô¤«·î¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³
¡Ø¥¿¥ßÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ËÊ¹¤¤¤¿×ÖÅÙ¤Î¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê°Õ¸« =¡Ø¥¿¥ßÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¡Ù¤³¤½¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë°ìÈÖ¤ÎÎÉÌô¡ª¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡ÄÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÌ±¤Î¥Û¥ó¥Í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ëÆüËÜ°ì¡ØÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡Ù¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ª¡×¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡Ö´ØÅì¤Ç°ìÈÖ½»¤ß¤¿¤¤¸©¤Ï¤É¤³¡©¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ä¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä·ã°ÂÊª·ï¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ø¥¿¥ßÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¡Ù¤ÏÅö½é¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¥²¥¹¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢3·î24Æü¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô¤«·î¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÁ°²óÊüÁ÷¤Ï7·î28Æü¤Ç¡¢Á°¡¹²ó¤Ï6·î23Æü¡£8·î¤Ï25Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í·î1²ó¥Ú¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¡¢¹ÔÎó¥é¡¼¥á¥ó¡Ä¿©¤Î²Æº×¤ê¡×¡Ö·ÝÇ½¿Í¥ê¥¢¥ë¶âÁ¬´¶³Ð¡×¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Î¾ïÏ¢¥¿¥ßÍÍ¤¬¼Ò°÷¤Ë¥â¥Î¿½¤¹¡×¡Ö´ØÀ¾VS´ØÅì Âç¸¡¾Ú¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤ÎÀ×¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ø¥¿¥ßÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¡Ù¤ÏÁ°ÈÖÁÈ¤Î¡ØTHE MC3¡Ù¤¬ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ä¹ßÈÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ3·î24Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âMC¤ËÅìÌî¹¬¼£¤µ¤ó¤È¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢TBS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÈÖÁÈ¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¡È´ØÅì¡É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÈÍîÃÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡Ö´ØÅì¤Ç°ìÈÖ½»¤ß¤¿¤¤¸©¤Ï¤É¤³¡©¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ä¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä·ã°ÂÊª·ï¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ø¤Î´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö´ØÅì¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤
¡¡¿Í¸ý¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤âÂ¿¤¤Åìµþ¤Ç¤Î»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¤Î¿Í¡¹¤Ï»Å»ö¡¢²ñ¿©¡¢¼ñÌ£¡¢¼«Ê¬Ëá¤¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¿®¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤¬¤ë°ìÊý¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë´ØÅìÃÏ¶è¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢°ñ¾ë¤Î¿Í¡¹¤ò¤ª¤µ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤Î5¸©¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÌ¾Êª¥°¥ë¥á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¾®Î¹¹Ô¤¢¤¿¤ê¤Ï´ðËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¶ÉÃÏÅª¤Ê¹â»ëÄ°Î¨¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÎÙ¸©¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþ¤Ç¤âÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Ç°ìÄê¤Î¿ô»ú¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Î»ëÄ°Î¨¤È¤·¤Æ²õÌÇÅª¤Ê¾õ¶·¤ò²óÈò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö´ØÅì°Ê³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥¡¼¶É¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌ¤Íè¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö±äÌ¿Á¼ÃÖ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤Ê£¿ô¤ÎÌÜÅª
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤¤´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¤È¤³¤í¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê´ØÅì¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È´ë²è¤òÃµ¤·Åö¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®¡×¡Ö¿·ÈÖÁÈ¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò²Ô¤°¡×¡ÖMC¤ä¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÎÄó¼¨¡×¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÌÜÅª¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæµþ¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¡Ø¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ ¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢ºßÌ¾¶É¡¦ºßºå¶É¤ÎÈÖÁÈ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ´ØÅì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ¤¬ÂÐ¾Ý¡£¤â¤È¤â¤È¤½¤ì¤¬ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤¿¤á¡¢¥¡¼¶É¤Ë¤è¤ë´ØÅì¤ÎÆÃ½¸¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯°ú¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ï¡Ø¥¿¥ßÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¡Ù¤â±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ê´ØÅì¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿´ë²è¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤¬¸½¾õ³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â½Ð±é¼Ô¤âËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·è¤·¤Æ¡Ö´ØÅì¤ÎÆÃ½¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê¤ÏÉÔ¿¶¤«¤éËÜÍè¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÌµ»ë¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÀïÎ¬¤Ï¸¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢º£¤³¤½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ë²èÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÚÂ¼Î´»Ö¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜÁ°¸å¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¡Ø¤É¡¼¤â¡¢NHK¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¡ØÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª²ñÏÃ½Ñ¡Ù¤Ê¤É¡£