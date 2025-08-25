離婚したい私としたくない夫。話が二転三転する夫に、もう精神的に限界【ママリ】

離婚に同意したはずなのに、数日後に意見を変えてきた夫

やっと離婚できると思ったのに…

旦那頭おかしいです。

別居中で、LINEはやりとりしていますが、たまに会った時には離婚の話をしつこくすると不機嫌になり、怒ってすぐ解散って感じでした。

この間も、それで帰ったあとに、もうわかった、言う通りにする。離婚する女とガキの顔なんて二度と見たくないから連絡もしてくんなとLINEが来ました。

でも数日後、やっぱり離婚はダメだ！仲良くしよう！と来ました…。考え直したそうなのですが、もう何度もこの繰り返しです。

その後も何度もLINEで私から離婚の話題を振ってますが、何を言われてもしないよ！とか、不屈のメンタルを手に入れた！とか言ってきます…

調停する体力？(手続きなど色々)とかもないし、協議離婚で終わらせたいのですが、もう疲れました(｡-_-｡)

このままこの人から解放されない人生なのかなとも思うし、やっぱり今までのこと許せないし早く縁切って息子と新しい生活始めたいとも思います。

とにかく、今まではしつこく言えば、はいはいわかったという感じだったのですが、もう何を言っても悪口を言っても上機嫌でLINEが返ってくるので怖いです🙄 出典：

この記事では、離婚話で夫と揉めており日によって離婚に同意したりしなかったりする夫への対応に疲れてしまったという投稿を紹介します。離婚の話を振ったり悪口を言っても夫は上機嫌に返事をしてくるだけでまるで離婚をする気がなさそうで、さっさと離婚をしたい投稿者さんは疲れてしまったそう。このまま離婚してもらえないのではという不安も感じているそうです。

離婚をして子どもと新しい生活を始めたいと願う投稿者さんに対し、夫の態度はあまりにも不誠実だと感じます。別居に至るまでにはきっとさまざまな経緯があり、投稿者さんも簡単に離婚を決意したわけではないでしょう。



それにもかかわらず、夫が「離婚する」「やっぱりしない」と繰り返すのは、まるで遊びのようで意味がありません。そのやり取りを重ねるほどに、投稿者さんの気持ちはどんどん離れていっているはずなのに、夫自身はそれに気付いていないのかもしれません。



「離婚しないと言っていれば何とかなる」と考えているようにも見えますが、それはあまりにも幼稚で無責任。結婚生活を続けるにしても終わらせるにしても、まずは相手の気持ちに誠実に向き合う覚悟が求められるのではないでしょうか。

意見をコロコロ変える夫にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

連絡するの

辞めたらどうです？

そんな感情ころころ変わる旦那さんとはラインする事ないと思いますよ。

本当に最低限の事だけで

面倒な内容ならスルーするとか。

相手にされないとわかったら

諦めたりしないですかね？



無事離婚出来るといいですね😭

うちも離婚の時同じ感じでしたが…結局別れる意思が固まったらラインくださいで放置しました。

はやくわかれられるといいですね。

疲れますよね。

「一刻も早く離婚を進めたい」と思えば思うほど、相手からの連絡に反応してしまったり、つい返事をしてしまうものですよね。けれど、それこそが夫にとっては都合の良い状況を作り出しているのかもしれません。



本当に離婚を前に進めたいのであれば、「離婚に同意する気になったら連絡してください」と一言だけ伝え、それ以外の連絡には一切反応しないくらいの強気な姿勢が必要なのかもしれません。どのようなLINEが来てもスルーする勇気を持つことで、相手に主導権を握らせずにすみますし、結果的に離婚の話し合いを自分にとって納得できる方向へ進めやすくなる可能性が高まるでしょう。

強気で主導権を取り戻す

離婚に同意したり拒否したりと態度をコロコロ変える夫に、投稿者さんはすっかり疲れ果ててしまっています。別居に至るまでには数々の経緯があり、決して軽い気持ちで離婚を望んでいるわけではないはず。



それなのに夫は「離婚する」「やっぱりしない」と繰り返し、真剣に向き合おうとしない姿勢は不誠実さを感じさせます。



ママリには「強気に出るべき」との声が多く寄せられており、「離婚に同意する気になったら連絡して」とだけ伝え、それ以外は一切応じない姿勢が有効だとの意見もありました。相手の揺さぶりに振り回されず、自分と子どもの新しい生活を守るためには、毅然とした態度で主導権を握り直すことが何よりも大切なのかもしれません。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）