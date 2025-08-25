今田美桜 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の最新相関図が公開された。

　公開されたのは、第22週「愛するカタチ」の相関図。公式SNSは「第22週の相関図を公開 八木が九州コットンセンターを立ち上げ、粕谷とアキラを社員として迎えました なにやら嵩と新しいことを始めるようで…放送をお楽しみに」と紹介した。

　ファンからは「八木さんのお隣に蘭子ちゃんがいらっしゃるなんてドキドキ」「相関図ありがとうございます　八木さんの会社、大きくなりましたね」などと反応。一方で屋村草吉役・阿部サダヲ、宇戸しん役・瞳水ひまりは、相関図から“消えたまま”に。「まだ出てこない？」「おしんちゃんはこのまま退場？」「今週もまだ出てこないんですね」などの声が寄せられている。