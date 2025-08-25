口に入れた瞬間、ホロッと溶けるような食感の「ホロホロチキン」は、旨味が広がる至福の一品。鍋に材料を入れたら、あとはほとんど手間いらずで完成！ ほかのメニューと並行して作れるのも人気のポイントです。そこで今回は、ホロホロチキンのレシピ4選をご紹介。忙しい方にもおすすめの、電子レンジや圧力鍋を使った時短レシピも登場します。【電子レンジで下茹でラクラク】しみしみ大根とほろほろ手羽の煮物大根と手羽元の柔らかさと、トロミがついた煮汁がたまらない一品。大根の下茹では電子レンジで完結するので、洗い物も少なくて済みます。卵やこんにゃくを入れて具だくさんにアレンジするのも◎。一度冷まして味をしみ込ませると、よりおいしさがアップします。ぜひお試しください。







【材料】（4人分）



大根 1/2~2/3本

鶏手羽元 8本

ショウガ 2片

だし汁 600ml

<調味料>

酒 大さじ 4

みりん 大さじ 2

砂糖 大さじ 2

しょうゆ 大さじ 4

<水溶き片栗>

片栗粉 大さじ 1.5

水 大さじ 3



【下準備】



1、大根は皮を厚めにむき、4〜6つの輪切りにしする。水に通し、ぬれたまま耐熱容器に重ならないように並べ、電子レンジで8〜10分加熱する。水に取りサッと洗ってザルに上げる。



時間のかかる大根の下ゆでも今回は電子レンジで時間短縮！







2、鶏手羽元は水洗いして骨の際に切り込みを入れる。







3、ショウガは皮をむき、1片は薄い輪切りに、1片は細切りにして水に放ち水気を切って針ショウガにする。



【作り方】



1、鍋にだし汁、＜調味料＞、薄い輪切りのショウガを強火にかける。煮立ったら鶏手羽元を加え、再び煮立ったら大根を加える。







2、煮立ったら、落とし蓋をして中火にし、常に軽く煮立っている状態で20分以上煮込む。







3、混ぜ合わせた＜水溶き片栗＞を加えトロミをつけ、煮汁ごと器に盛って、針ショウガをのせる。







【材料】（2人分）



鶏手羽元 6~8本

グリーンアスパラガス 1~2本

<だし>

水 250~300ml

ショウガ 1/2片

白ネギ(青い部分) 1本分

<調味料>

酒 大さじ 4

みりん 大さじ 1

砂糖 大さじ 1

しょうゆ 大さじ 2

薄口しょうゆ 小さじ 2

米酢 40ml

ホウレン草 1/2束

白ネギ 8cm

ミツバ 1/4束

プチトマト 4個



【下準備】



1、鶏手羽元は水洗いし、キッチンペーパー等で包んで水気を拭き取る。



2、グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落としてハカマを取り、分量外の塩を入れた熱湯でサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気をきり、長さ4cmの斜め切りにする。



3、＜だし＞のショウガは皮をむいて薄切りにする。白ネギの青い部分は水洗いする。



4、ホウレン草は水洗いして、たっぷりの熱湯でゆで、水に取って粗熱が取れたら水気を絞る。根元を少し切り落として長さ4cmに切り、器に広げておく。



5、白ネギは長さ4cmの白髪ネギにする(長さ4cmに切り、縦に切り込みを入れて1枚に開く。細切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る。芯の部分は汁物等にお使いください)。



6、ミツバは水洗いし、根元を切り落として長さ4cmに切り、白髪ネギと合わせる。







7、プチトマトは水洗いし、ヘタを取って縦半分に切る。



【作り方】



1、鍋または深めのフライパンに水を入れて強火にかけ、煮たったら＜だし＞の他の材料を入れる。再び煮たったら鶏手羽元を入れて、アクが出る場合はアクを取る。







2、＜調味料＞の材料を加えて落とし蓋をする。煮汁が全体に広がり、吹きこぼれないくらいの火加減で煮汁が半量になるまで煮込む。







3、煮汁が少なくなってきたら、鶏手羽元を寄せてグリーンアスパラを煮汁にからめる。ホウレン草を敷いた器に盛り合わせ、煮汁をかける。白髪ネギをのせ、プチトマトを飾る。







【材料】（2人分）



鶏手羽元 8本

プルーン(ドライ) 8個

<調味料>

酒 大さじ 1

砂糖 大さじ 2

しょうゆ 大さじ 2



【作り方】



1、圧力鍋に全ての材料を入れ、肉が半分隠れるまで分量外の水を入れ約200〜300ml、強火にかける。圧がかかったら弱火にし、約5分加圧する。



プルーンは80gを目安にしています。







2、圧が下がってから蓋をあけ、肉を裏返して煮汁が半分量になるまで煮詰め、器に盛る。







【このレシピのポイント・コツ】



圧を下げる時間は、調理時間に含まれていません。急ぐ場合は、上から水をかけ、圧が下がったことを確認してから蓋をあけて下さい。



【材料】（2人分）



鶏手羽先 4本

ジャガイモ 1個

<スープ>

酒 大さじ 4

水 400ml

顆粒チキンスープの素 小さじ 1.5

豆乳 200ml

塩コショウ 少々



【下準備】



1、鶏手羽先は水洗いして水気を拭き取り、関節で切り離して骨の際に切り込みを入れる。







2、ジャガイモは皮をむき、幅5mmの半月切りにする。水に放って水気をきる。



【作り方】



1、鍋に＜スープ＞の材料、鶏手羽先を入れて中火にかけ、煮たってきたらアクを取り、フツフツ煮たった状態で10分煮る。ジャガイモを加え、さらに7〜8分煮る。







2、豆乳を加えて塩コショウで味を調え、煮たつ直前に火を止めて器に注ぐ。







【後味さっぱり】チキンのしょうゆ煮ご飯のおかわりが止まらない、甘辛味の煮物です。後味さっぱりで、暑い日にも最適。じっくりと煮込んだ鶏肉はホロホロで、お子さんでも食べやすいです。下に敷いたホウレン草にも煮汁がしみ込み、最後の一口までおいしさが続きます。【圧力鍋で時短】鶏手羽元のプルーン煮圧力鍋を使えば、短時間で煮物が完成。プルーンを一緒に煮ることで、肉がより柔らかく仕上がります。甘みとコクのバランスが絶妙！ ツヤツヤとした見た目が華やかで、おもてなしにも使えます。【まろやか＆旨味たっぷり】手羽先の豆乳スープ手羽先の旨味たっぷりの豆乳スープ。スープに溶け出したコラーゲンも丸ごと摂取でき、体の内側からキレイに導かれそうです。手羽先は骨の際に切り込みを入れておくのがコツ。身がほぐれやすくなります。ごちそう感満載！ ホロホロチキンは家族みんなが喜ぶ手軽に作れるのに豪華見えするホロホロチキンは、食卓の主役にぴったり。手羽先や手羽元など骨付き肉を使うことで、その旨味が煮汁やスープに溶け出し、ワンランク上の味わいに。骨の際に沿って切り込みを入れておくと、身離れが良くなって一段と食べやすくなります。小さなお子さんからご年配の方まで、家族みんなで楽しめるのも魅力です。今回ご紹介したレシピで、ホロホロ食感＆旨味たっぷりの一皿を作ってみてくださいね。(Lily-bono)