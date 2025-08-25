¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Ï¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡© ¡½ ÆÁ¤ò½É¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÅô¤¹¤â¤Î ¡½ ¡¡¶¦ÌÄ·¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×2ÏÃ¡¿ã·Æ£ ½¨¼ù
Âè2ÏÃ ¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡Ö¿Í³Ê¡×¤Ç¤¢¤ë
¡½ ÆÁ¤ò½É¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÅô¤¹¤â¤Î ¡½
¢£¤Ï¤¸¤á¤Ë ¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Ï¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤É¤ì¤Û¤ÉÍýÏ©À°Á³¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¾å»Ê¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ç¤â¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤Îº¹¤Ç¤âÃÎ¼±ÎÌ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¿Í³Ê¡×¤¬Êü¤Ä¿®Íê¤ÎÎÏ¤¬¡¢¼þ°Ï¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÎÉôÄ¹¤¬¤¤¤¿¡£
°ì¿Í¤Ï¡¢MBA¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¥×¥ì¥¼¥óÎÏ¤Ë¤âÄ¹¤±¡¢¾ï¤Ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÉô²¼¤òÆ³¤³¤¦¤È¤¹¤ëAÉôÄ¹¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢¸ý²¼¼ê¤À¤¬¡¢¾ï¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Éô²¼¤Î²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ë¤â¿´¤ò´ó¤»¤ëBÉôÄ¹¡£
¿ôÇ¯¸å¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏBÉôÄ¹¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Éô²¼¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¼Ò°÷¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¼ê¤òÂß¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¡×
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¹ÔÆ°°ÊÁ°¤Ë¡Èºß¤êÊý¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡Èºß¤êÊý¡É¤Î¸»¤³¤½¤¬¡ÖÆÁ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í³Ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÆÁ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©¤Ê¤¼·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡ÖÆÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¸Å¤á¤«¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¼Â¤Ïº£¡¢·Ð±Ä¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÆÁ¡×¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤Ç¤¤ë¡£
ÆÁ¡á¿Í¤È¤·¤Æ¤Î°ì´Ó¤·¤¿À¿¼Â¤µ¤ÈÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¡¢Æü¾ï¤ÎÁªÂò¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ
ÆÁ¤Ï¡¢¿Í´ÖÎÏ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÍ¥¤·¤µ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ë¡¢°Õ»×¤È³Ð¸ç¤Î½¸ÀÑ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÀ¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¦»Ò¤Ï¡ÖÆÁ¤Î¤¢¤ë¼Ô¤Ï¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤µ¤º¤·¤Æ¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÁ¤ÏÁÈ¿¥¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë³Ë¿´Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ÆÁ¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»ý¤Ä¡Ö7¤Ä¤Î»ñ¼Á¡×
Â¿¤¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¸¦µæ¤ä¿´Íý³ØÅªÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢ÆÁ¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î7¤Ä¤Î»ñ¼Á¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡À¿¼Â
±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¸À¹Ô¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÆ¨¤²¤Ê¤¤¡£
¢¸¬µõ
¼«Ê¬¤ò²á¿®¤»¤º¡¢Â¾¼Ô¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¡£
£¶¦´¶
Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤ë¡£
¤ÀµµÁ´¶
¸øÊ¿À¤ò½Å¤ó¤¸¡¢¶Ú¤òÄÌ¤¹¡£´¶¾ð¤äÍø³²¤ËÎ®¤µ¤ì¤ºÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£
¥ÍøÂ¾À
¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤è¤ê¤â¡¢Â¾¼Ô¤äÁÈ¿¥¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¡£
¦¿®Íê
Áê¼ê¤ò¿®ÍÑ¤·¡¢Ç¤¤»¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¡£
§³Ð¸ç
ÌÜÀè¤ÎÍø±×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹Í¦µ¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î»ñ¼Á¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Æü¡¹¤ÎÁªÂò¡¦ÂÖÅÙ¡¦ÂÐÏÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Þú¤ß½Ð¤ë¡È¿Í´Ö¤Î¼Á¡É¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£
¢£¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÊ¸²½¤Ï¡Ö¿Í³Ê¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë
¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤È¤Ï¡¢Google¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢
¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤âÈóÆñ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Î¶õµ¤¡É¤ò»Ø¤¹¡£
¤³¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢¾å»Ê¤Î¡È¿Í³Ê¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¿¦¾ì¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢¤½¤³¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ñ¼Á¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡§
¿¦¾ì¤Î¾õÂÖ ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿Í³ÊÅªÍ×ÁÇ
Éô²¼¤¬¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤ë ¶¦´¶¡¦À¿¼Â¡¦¸¬µõ
¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ºÄ©Àï¤Ç¤¤ë ¿®Íê¡¦³Ð¸ç¡¦ÍøÂ¾À
¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¸ß¤¤¤Ë»Ù±ç¤·¹ç¤¨¤ë À¿¼Â¡¦¶¦´¶¡¦ÀµµÁ´¶
ÁÈ¿¥¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿Í³Ê¤Î¡È¶À¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ö´¶¾ð¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¡Ö¿®¤¸¤Ê¤¤¡×»ÑÀª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶õµ¤¤ÏÎä¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¼Ò°÷¤Ï¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë
Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¸½Âå¤ÎÉô²¼¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤è¤ê¤â¡¢¡È¤½¤Î¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÀ¿¼Â¤«¡É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò·è¤á¤ë¡£
Éô²¼¤Ï¡ÈÍý¶þ¡É¤è¤ê¡È»ÑÀª¡É¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡£É½ÌÌ¤À¤±¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ ¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯ ¿Í´ÖÅª¤Ê²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë
¢£¿Í³Ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î´ØÏ¢¡§¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÀ®²Ì
Gallup¼Ò¤ÎÄ´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤¬¡ÖÀ¿¼Â¡¦¸øÀµ¡¦¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉô²¼¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§Î¥¿¦Î¨¡§¡Ý59% À¸»ºÀ¡§¡Ü17% ¸ÜµÒËþÂÅÙ¡§¡Ü10% Íø±×Î¨¡§¡Ü21%
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¡ÖÆÁ¤ä¿Í³Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ì¸«¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÈ¿¥¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
✳︎ ¾å»Ê¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¤¤Éô²¼¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¡Ö°ÕÌ£¡×¤ä¡Ö¸Ø¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬2ÇÜ°Ê¾å¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í³Ê¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¾å»Ê¡×¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¿®¤¸¤¿¤¤Â¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿®Íê¤¬¡¢Éô²¼¤ÎÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¡Ê¼«¤éÇ³¤¨¤ëÎÏ¡Ë¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÁÈ¿¥¤Î´ï¤È¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´ï¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë
¥Á¡¼¥à¤äÁÈ¿¥¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤Ï¡¢À©ÅÙ¤äÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡½¡½
¡ÖÁÈ¿¥¤Î´ï°Ê¾å¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡×
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡È´ï¡É¤È¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿Í³Ê¤Î¹¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡§
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´ï¤¬¶¹¤¤¾ì¹ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´ï¤¬¹¤¤¾ì¹ç
¡¡¼«Ê¬¤ÎÀ®²Ì¡¦É¾²Á¤¬ºÇÍ¥Àè ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î°éÀ®¡¦É÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤ò½Å»ë
¡¡Â¾¼Ô¤Î¼ºÇÔ¤òµöÍÆ¤·¤Ê¤¤ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ºÇÔ¤òÎÈ¤È¤¹¤ëÄ©Àï¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯
¡¡·ë²Ì¤À¤±¤ò½Å»ë¤·¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«¤Ê¤¤¡¡¡¡ ¡¡¥×¥í¥»¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿®Íê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÇ¤¤»¤ë
¿Í³Ê¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´ï¤ËÂ¾¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤äÄ©Àï¤òÊñ¤ß¹þ¤á¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Éô²¼¤Ï¶²¤ì¤º°Õ¸«¤ò½Ð¤»¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡Ê¿´¤ÎÎ¥Ã¦¡Ë¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆÁ¡É¤Ï¤É¤¦°é¤Æ¤ë¤Î¤«¡©
ÆÁ¤ä¿Í³Ê¤Ï¡¢ÀèÅ·Åª¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁª¤ÓÂ³¤±¤ë»ÑÀª¡×¤«¤é°é¤Á¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¼ÂÌ³¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¡ÈÆÁ¤òËá¤¯¼ÂÁ©Ë¡¡É¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÁ¤ò°é¤Æ¤ë3¤Ä¤Î¼ÂÁ©¡Û
1 ¡Ö¿Í³Ê¤ÎÃª²·¤·¡×¤òËè½µ1²ó¹Ô¤¦º£½µ¡¢¼«Ê¬¤¬À¿¼Â¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡© ¸¬µõ¤µ¤ò·ç¤¤¤¿È½ÃÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡© Ã¯¤«¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡©
¢ª¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÈÝÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈËá¤¯Í¾ÃÏ¡É¤ÈÂª¤¨¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¡£
2 ¡ÖÈ½ÃÇ¤Î´ð½à¡×¤ò¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤«¤é¡ÈÀ¿¼Â¤µ¡É¤ØÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¡© ¤³¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÆÀ¤è¤êÄ¹´üÅª¤Ê¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡©
3 ¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹¡×µ¡²ñ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÁý¤ä¤¹²ñµÄ¤äÊó¹ð¤Î¾ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Éô²¼¤Î¹×¸¥¤ò¸ì¤ë ¾Þ»¿¤äÃíÌÜ¤Î¾ì¤ò¡¢Éô²¼¤Ø¾ù¤ë
¢£ÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿Í³Ê¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¸¦½¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÎÁªÂò¤È´Ø¤ï¤ê¡×¤Ç°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢ÌÀÆü¤«¤é¿¦¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¶ñÂÎ¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂÁ©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÃÆÁ¤ò½É¤¹¹ÔÆ°5Áª¡ÛÉô²¼¤ÎÏÃ¤ò¡È¼×¤é¤ººÇ¸å¤Þ¤ÇÄ°¤¯¡É1Æü1¿Í ´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¡§¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö²ù¤·¤¤¡× ¸í¤ê¤òÇ§¤á¤ë¡§¡Ö¤´¤á¤ó¡×¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¡× ¼«Ê¬¤Î±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¡§¡Ö¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¡×¤È°Õ¼± ¥Á¡¼¥à¤Ë¡È°ÕµÁ¡É¤ò¸ì¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¡§¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤¬Ã¯¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
¢£¼«¸Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÌä¤¤¡Ê¿¶¤êÊÖ¤ê¥ï¡¼¥¯¡Ë¼«Ê¬¤Ï¡ÈÃÎ¼±¤äÃÏ°Ì¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¿Í³Ê¡É¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© ¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤ä¡ÖÍøÂ¾À¡×¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¡¹¤ÎÁªÂò¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© ¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤Ë¡È°Â¿´¡É¤ä¡ÈÂº·É¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©