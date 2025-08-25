元TOKIOの松岡昌宏（48）が、22日放送の北海道文化放送「発見！タカトシランド」（金曜後7・00）に出演。“たちが悪い”芸能人の飲み仲間を明かした。

普段は「近所の人と。常連ばっかり」という松岡は芸能人の飲み仲間について聞かれると「たまにですけど。よく飲むのは佐藤仁美」と明かし「あいつは妹みたいなもんで」と気心知れた仲だと説明した。

トシに「2人揃ったら、凄い量いきそうですね」と聞かれた松岡は「最低、4時半」と朝日を拜むことは珍しくないと言及。さらに「そこに和歌子が来たら、朝10時ですよ」と島崎和歌子が来ると、もっと遅くなると明かし、タカトシは「うわ〜」と絶叫した。松岡も「和歌子はね、オリンピック（4年）に1回ぐらいがちょうどいい」と苦笑いだった。

タカトシも過去に中山秀征の誕生日会に参加した際の出来事を回想。島崎和歌子も来ていたといい、タカは「深夜2時くらいに締めようとしたら、和歌子さんスイッチ入っているから“え？行くよ”とか言って」と目が血走っていた様子を振り返った。

結局はタカトシを帰すために「ヒデさんが生け贄になって、俺たちを助けてくれた」（タカ）といい、松岡も苦笑いだった。