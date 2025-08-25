ÀÐÇËÁíÍý¡¢¾®Àô¸µÁíÍý¤é¤È²ñ¿© º£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤«
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢¾®Àô¸µÁíÍý¤äÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤é¤È²ñ¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤äÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò¤á¤°¤ëÅÞÆâ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í¹À¯²ò»¶¤ÎÏÃ¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ê¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦»³ºêÂó»á¡Ë
¡¡²ñ¿©¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤¬»ý¤Á¤«¤±¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÀÐÇËÁíÍý¤¬È¯É½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÀï¸å80Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡9·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÂçÇÔ¤·¤¿»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢º£¸å¡¢¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë