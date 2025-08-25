¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤¬ÊáÎº¸ò´¹ ÁÐÊý146¿Í¤ÎÊ¼»Î¤é¤ò°ú¤ÅÏ¤¹
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥½Ï¢¤«¤é¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë24Æü¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÊáÎº¤ò¸ò´¹¤·¡¢ÁÐÊý¤¬146¿Í¤ÎÊ¼»Î¤é¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²òÊü¤µ¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¼»Î¤é¤¬¼«¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÆ²ñ¤ò´î¤ÓÊú¤¹ç¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼»Î¤¿¤Á
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤³¤ÎÆü²òÊü¤µ¤ì¤¿ÊáÎº¤ÎÂ¿¤¯¤¬2022Ç¯¤«¤é¥í¥·¥¢Â¦¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥½¥ó½£¤ÎÁ°»ÔÄ¹¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿ÊáÎº¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Ê¼¤Î¤Û¤«¡¢¹ñ¶¶á¤¯¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î½»Ì±8¿Í¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊáÎº¸ò´¹¤ÏÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ç¡¢UAE¡Ê¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤ÎÃç²ð¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë