トランプ氏が「禁じ手」ゲリマンダー主導、米下院選で複数州の区割り再編…「共和党有利」目指す

【ワシントン＝淵上隆悠、ロサンゼルス＝後藤香代】来年１１月の米連邦下院選（定数４３５）を見据え、トランプ大統領が共和党に有利な「選挙区割り」の導入を複数の州で目指している。

過半数を維持できなければ、選挙後にトランプ氏の政権運営の障害となるためだ。民主党は党を挙げて対抗する構えで、両党は早くも火花を散らしている。

共和党が多数派のテキサス州議会上院は２３日、連邦下院選の区割り変更案を可決した。州議会下院は既に通過しており、グレッグ・アボット州知事（共和党）が近く署名し、成立する。新たな区割りでは、民主党支持層のヒスパニックが多い都市部の選挙区が分断されるなど連邦下院選で共和党が優勢の選挙区が五つ増える見通しだ。

米国では通常、１０年ごとの国勢調査に基づいて連邦下院の議席を各州に割り振り、同時に区割りを定める。テキサス州では２０２０年の調査で２議席増えて定数３８となり、２１年に区割りが修正されたばかりだった。「異例の時期」（米ＣＮＮ）に見直しとなった背景には、トランプ政権の意向がある。

米司法省は７月７日、テキサス州に対し、一部の選挙区が人種に基づき不自然な区割り「ゲリマンダー」になっていると主張し、是正を求めた。示し合わせたようにアボット氏は２日後、州議会特別会の招集を発表し、テーマに区割りの再編を加えた。トランプ氏は１５日、記者団に対し、「シンプルな線の引き直しだ。我々は５議席を得る」と主張した。

トランプ氏が「禁じ手」とも言える区割りの再編に乗り出したのは、中間選挙では政権与党に不利な結果が出やすい傾向があるためだ。大統領選の２年後に行われ、与党への批判が高まる中で「揺り戻し」が起きやすいとされる。連邦下院では現在、共和党が２１９議席を占め、２１２議席の民主党を７議席上回って過半数を握る。しかし、選挙で民主党に多数派を奪われれば、トランプ氏は予算案や法案を巡って民主党と折衝する必要に迫られる。

トランプ氏は８月２１日、自身のＳＮＳで、ミズーリ州でも共和党に有利な区割りの再編を目指していることを示唆した。米紙ワシントン・ポストによると、オハイオ、インディアナ、フロリダの各州でも数議席の積み増しが期待できる区割りを狙い、共和党が動いている。いずれも州知事と議会多数派を共和党が握っている。

共和党に対抗し、民主党が多数派のカリフォルニア州議会は２１日、区割り再編の是非を問う特別投票を１１月４日に行うことを承認した。実現すれば、同州で民主党の議席が五つ増える可能性が高まる。ギャビン・ニューサム知事（民主党）は２１日の演説で、「連邦議会を再び民主党の手に取り戻そう」と呼びかけた。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２１日の社説で、テキサス、カリフォルニア両州の区割り見直しは党派的な動機に基づく「ゲリマンダー戦争だ」と断じ、政策論争が失われていると指摘した。

◆ゲリマンダー＝多数派の政党が選挙で有利になるように、他党の支持者を複数の選挙区に分散させるなどして不自然な形の選挙区を作ること。１８１２年にマサチューセッツ州のゲリー知事が決めた選挙区が、伝説上の怪物「サラマンダー」のようにいびつな形となったエピソードにちなんだ造語だ。