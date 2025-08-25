岩田剛典、時代劇初挑戦 福田雄一監督『新解釈・幕末伝』女子にたじたじな岡田以蔵役「ファンが減らないことを祈る」
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が、福田雄一監督の最新作『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）に、土佐藩の岡田以蔵役で出演することが発表された。
【画像】映画『新解釈・幕末伝』相関図
「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。ムロツヨシが坂本龍馬に、佐藤二朗が西郷隆盛に扮し、ダブル主演を務める。福田作品に欠かせない山田孝之も桂小五郎役で出演する。
岩田が演じる岡田以蔵は、幕末の四大人斬りの一人とされ、「人斬り以蔵」として恐れられた。本作の新解釈では、「超有名なアブナイ人だけど、女子（おなご）にたじたじ」な一面が描かれる。
福田監督作品に出演するたびに予想外のコミカルな演技で爪痕を残してきた岩田だが、「今回は何をしようかなといろいろ想定して撮影に挑みましたが、想定外の声量で演じる必要があり、最終日にはのどがガラガラになるほどでした（笑）。今回はカッコつけるつもりだったのですが、、、全くそんなことはなかったです（笑）」と、回想。
「福田監督の作品は4度目ですが、毎回ハードルが上がっていく中で、今回は福田監督ならではの演出を一番感じた現場でもあり、とても勉強になりました。時代劇も初めてで、日本刀を使ったアクションも初めてだったのでいい経験をさせていただきました。今回の映画でファンが減らないことを祈っています（笑）」と、手応えを語っている。
同時に出演が発表されたのは、以下のとおり。福田監督作品初出演から常連まで、多彩な顔ぶれが揃っている。
■新キャスト一覧
坂本龍馬の妻・おりょう：広瀬アリス＊福田雄一監督作品初参加
勝海舟：渡部篤郎
岡田以蔵：岩田剛典
大久保利通：矢本悠馬
土方歳三：松山ケンイチ
三吉慎蔵：染谷将太
徳川慶喜：勝地涼
沖田総司：倉悠貴＊福田雄一監督作品初参加
オリジナルキャラ・くノ一茶屋店員：山下美月＊福田雄一監督作品初参加
後藤象二郎：賀来賢人
近藤勇：小手伸也＊福田雄一監督作品初参加
吉田松陰：高橋克実
