『レプリカ 元妻の復讐』第8話、“すみれ”トリンドル玲奈、“花梨”宮本茉由をIT企業CEOと引き合わせる
トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第8話が今夜放送。第8話では、すみれ（トリンドル玲奈）は、花梨（宮本茉由）をIT企業のCEOと引き合わせる。
【写真】リッチな金城（古屋呂敏）に舞い上がる花梨（宮本茉由）
本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメントだ。
本作の主人公で、整形し顔を変え別人になりすましてでも復讐していく、“整形前”藤村葵と、“整形後”の伊藤すみれのヒロイン二役をトリンドル玲奈が演じる。すみれ（葵）を小さい頃から虐め続け、後に夫・桔平をも奪ってしまう因縁の復讐相手・藤村花梨役を宮本茉由。すみれ（葵）の元夫で今は花梨の夫・藤村桔平役を木村了。人の心を見抜き、いち早くすみれ（葵）の裏の顔に気づくバーテンダー・桐谷ミライ役を千賀健永が務める。
【第8話 あらすじ】
すみれ（トリンドル玲奈）は花梨（宮本茉由）を IT企業CEO金城（古屋呂敏）と引き合わせる。リッチな金城に舞い上がる花梨。だが金城もまた、花梨に相応しいクズだった。
すみれは無名の俳優田森圭（葉山奨之）をニセの彼氏に仕立てると、花梨、金城とのＷデートを企てる。その一方ですみれは、加速する復讐計画に、これ以上ミライ（千賀健永）を巻き込んではいけないと思い始めてもいた…。
孤独を抱え、すみれは次なる一手へ――。
ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
