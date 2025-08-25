◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２４日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、今季最後の首位攻防３連戦の最終戦となる敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３点リードの７回１死走者なしで迎えた４打席目は空振り三振に倒れ、敵地に集まったファンからはため息。カウント１―１からはセーフティーバントを試みるなど、貪欲な姿勢を見せたが、快音は響かなかった。打席直前には、ラッシングが右中間へ勝ち越しの３ランを放っており、満面の笑みで迎えていた。チームはこの回、フリーマンにも２ランが飛び出すなど、一挙５得点を奪った。

初回の１打席目は四球を選ぶと、続く２番ベッツが中前打、フリーマンが四球で無死満塁とチャンスメイク。Ｔ・ヘルナンデスが満塁弾目前の大飛球を放ったが、中堅ロレアノがホームランキャッチ。三走・大谷がタッチアップでホームに生還した。１―０の３回先頭で迎えた２打席目は、内角高め速球に空振り三振。１点を追う５回２死で迎えた３打席目は中飛に倒れた。

前日２３日は、２試合連続ノーヒットに終わり、今月２０戦目にして連続試合出塁もストップ。チームは連敗で８月１３日以来１０日ぶりに２位転落していた。宿敵との今季最終決戦は、スイープ阻止へ、山本由伸投手（２７）が今季１１勝目をかけて先発マウンドに上がっている。

勝ったチームに地区優勝へのマジックが点灯する両チームの今季最終対戦。パドレスが勝った場合は、パ軍が７５勝５６敗となり、７３勝５８敗となるドジャースは残り３１試合に全勝しても１０４勝のため、パドレスにマジック「３０」が点灯。ドジャースが勝つと、パドレスとの同率首位に立つが、両軍の対戦成績はすでに８勝４敗でドジャースが勝ち越しが決まっており、残り３１試合に両軍が全勝してもドジャースが首位となるため、マジック「３１」が点灯する。