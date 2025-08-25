¡Ú¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡Û8·î¤ÎÆù¤ÎÆü´ë²è¤Ï¡Ö¥¿¥ìÄÒ¤±ÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¡×¥»¥Ã¥È¤¬¤ªÆÀ¡£ÀÇÈ´1129¡Ê¤¤¤¤¤Ë¤¯¡Ë±ß¤Ë¡ª¡Ô29Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¥ï¥¿¥ß¤È¥«¥ß¥Á¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¥ï¥¿¥ß¥«¥ß¥Á¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç"Æù¤ÎÆü"´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ´ë²è
´ü´ÖÃæ¡¢Ê¿Æü¤Î11»þ¤«¤é16»þ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÆÆù¥é¥ó¥Á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¿¥ìÄÒ¤±ÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¡¢"¤¤¤¤Æù"¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨1129±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê1280±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡§1408±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢1129±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡§1241±ß¡Ë¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¿Æü¤Î¾ÆÆù¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¸ÂÄê¤Î¡ÖKAMIMURA¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×ÉÕ¤¤Ï1729±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡§1901±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
16»þ¤Þ¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥é¥À¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤â°û¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¤Î"Æù¤ÎÆü"´ë²è¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î11Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
µþµÞ³÷ÅÄÂè°ìµþÉÍÂ¦Æ»Å¹¡¿¼é¸ýÆî»ûÊýÅ¹¡¿ÉÜÃæÅ¹¡¿¾ëËÌ¹õÀîÅ¹¡¿È¬ÀéÂåÀ®ÅÄ³¹Æ»Å¹¡¿È¬Èø³°´ÄÅ¹¡¿²£ÉÍÄá¸«¶ð²¬Å¹¡¿¾åÈøÅ¹¡¿¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬Å¹¡¿Ê¡½Å½¦Ï»Ä®Å¹¡¿Á¥¶¶µÜËÜÅ¹
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºæ¤â¤ºÀôËÌ1¹æÀþÅ¹¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô