Î¾¸å¤íÂËãáã¤Î¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤¬´ñÀ×¤Î²óÉü¡¢²ÈÂ²¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿1Ç¯¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÆ°²è¤Ë56Ëü²óºÆÀ¸¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¤À¡×
¡¡1Ç¯Á°¡¢ÆÍÁ³¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢È¯¾É¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¸å¤íÂËãáã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤Î¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó¡£¡ÖÄü¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó¤¬¤â¤¦°ìÅÙÊâ¤±¤ë¤è¤¦À°ÂÎ¤ËÄÌ¤¤¡¢ËèÆü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÂÎÁà¤ä¤ªµä¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤ËÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó¤Î´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ï56ËüºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£1Ç¯¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê²áÄø¤ä¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡×»ÍÂ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó
¢£Î¾¸å¤íÂËãáã¡¢Êì¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¡¢É×¤Î°Õ¼±ÉÔÌÀ¡ÄÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ËÆ±»þ¤Ëµ¯¤¤¿»îÎý¤ÎÏ¢Â³
¡½¡½¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó¤Ï£±Ç¯Á°¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤òÈ¯¾É¤·¡¢Î¾¸å¤íÂËãáã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈ¯¾É¤Ç¤·¤¿¡£3ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼«¸ÊÌÈ±Ö²ðºßÀÍÏ·ìÀÉÏ·ì¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤Ë¿Ê¹ÔÀÌÖËì°à½Ì¾É¤òÈ¯¾É¤·¡¢ÌÕÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤«¤é³°¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯10Êâ¤¯¤é¤¤Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢Î¾¸å¤íÂËãáã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÊâ¤¯¤³¤È¤Þ¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¤È¤³¤³¤ÇÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤Þ¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Ç¡¢¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó¤¬Î¾¸å¤íÂËãáã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤Þ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¤´¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ëµ¯¤³¤ëºÇ°¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¶Ã¤¤È¶²ÉÝ´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êì¤È¡¢¤¸¤å¤Ô¤È¼ç¿Í¡¢Á´°÷»ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£³¿ÍÊ¬»ä£±¿Í¤Ç¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤ëÌõ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£À°ÂÎ¤ÈÆü¡¹¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç´ñÀ×¤Î²óÉü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ËÊâ¤¤¤Æ¤ª·Þ¤¨¡ÖËÜÅö¤ËÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¯¾É¤«¤é£±¥õ·î¸å¤Ë¤Ï¸¼´Ø¤ØÃ¶ÆáÍÍ¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤¿¤ÈÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤¸¤å¤Ô¤¬²óÉü¤·¤¿°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢À°ÂÎ¤ËÄÌ¤¤¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÀèÀ¸¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï²È¤Ç¤ÎÂÎÁà¤ä¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÉâÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÂÎÁà¡¢¤ªµä¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤¹¤¬ ËèÆü¼«Å¾¼ÖÁæ¤®¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÁà¤ò50²ó1¥»¥Ã¥È¤Ç1Æü¤Ë2¡¢3²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙÊâ¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂçÊÑ¤È¤«¶ìÏ«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½£±¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó¤¬¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢Ã¶Æá¤µ¤Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤´È¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼ç¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤¸¤å¤Ô¤¬É¬»à¤ËÊâ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Å¾¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¸¼´Ø¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ç¿Í¤È£²¿Í¤Ç¡Ö¤ï¡Á¤¸¤å¤Ô°Î¤¤¤è¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢²¿¤è¤ê¤âÁÇÅ¨¤Ê¥®¥Õ¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Êâ¤¯¤³¤È¤âº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó¤¬¸½ºß¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤ËÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÈÄü¤á¤¿¤éºÇ¸å¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À°ÂÎ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÀèÀ¸¤Ë¤µ¤¨Åö¤¿¤ì¤Ð²óÉü¤¹¤ë¤Î¤À¤ÈÀ°ÂÎ¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£¸å¤¸¤å¤ÔÂÀ¤¯¤ó¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¹âË¾¤ß¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£º£15ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²º¤ä¤«¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
