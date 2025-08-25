山下美月、福田雄一監督作品初出演 『新解釈・幕末伝』くノ一に扮したコンセプト茶屋店員役
アイドルグループ・乃木坂46の元メンバーで、モデルや俳優として活躍の場を広げる山下美月が、福田雄一監督の最新作『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）に出演していることが発表された。くノ一に扮したコンセプト茶屋店員という“オリジナルキャラクター”を演じる。福田監督作品初参加となる。
【画像】映画『新解釈・幕末伝』相関図
「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。ムロツヨシが坂本龍馬に、佐藤二朗が西郷隆盛に扮し、ダブル主演を務める。福田作品に欠かせない山田孝之も桂小五郎役で出演する。
山下は「福田監督の作品はいつも楽しく拝見していて、まさか自分が出演させていただけるとは思ってもいなかったので、お声がけいただいてから撮影をとても楽しみにしていました。台本を読んでどんなシーンになるのかワクワクしていて、豪華なキャストのみなさんのお芝居にたくさん影響を受けながら、撮影をすることができました。福田組の一員になれたことがうれしかったですし、夢みたいな時間でした」とコメントを寄せている。
同時に出演が発表されたのは、以下のとおり。福田監督作品初出演から常連まで、多彩な顔ぶれが揃っている。
■新キャスト一覧
坂本龍馬の妻・おりょう：広瀬アリス＊福田雄一監督作品初参加
勝海舟：渡部篤郎
岡田以蔵：岩田剛典
大久保利通：矢本悠馬
土方歳三：松山ケンイチ
三吉慎蔵：染谷将太
徳川慶喜：勝地涼
沖田総司：倉悠貴＊福田雄一監督作品初参加
オリジナルキャラ・くノ一茶屋店員：山下美月＊福田雄一監督作品初参加
後藤象二郎：賀来賢人
近藤勇：小手伸也＊福田雄一監督作品初参加
吉田松陰：高橋克実
