À¾¶¿¿¿±û¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÎÌÔÄÉ¤Ç3°Ì¡ª´ä°æÌÀ°¦¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼2½µÏ¢Â³V¤Ê¤é¤º¤â4°Ì ¥È¥Ã¥×4¤ËÆüËÜÀª2¿Í ¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û
¢£ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ CPKC½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥ß¥·¥µ¥¬G&CC 6661¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ CPKC½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡£ÆüËÜÀª¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¡Ê23¡¢ÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¡£6¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¤Ç½Ð¤¿À¾¶¿¤Ï¸åÈ¾¤Î12ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤È¡¢16ÈÖ¤Ç¤â2m¼å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£17ÈÖ¤Ç¤â2ÂÇÌÜ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤òÂª¤¨¥Ð¡¼¥Ç¥£Ã¥¼è¡£5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¹¥³¥¢¤ò5¤Ä¾å¤²¤Æ3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î3°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡¢Honda¡Ë¤Ï¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´ä°æ¤ÏÁ°½µ¤Î¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î²÷µó¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥Ã¥×4¤ËÆüËÜÀª2¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
8¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î3°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿´ä°æ¤Ï3ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯4ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÌá¤¹¡£8ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Î2ÂÇÌÜ¤â¡¢¥°¥ê¡¼¥ó±¦¼êÁ°¤Î¥é¥Õ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡£3ÂÇÌÜ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾è¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò»Ä¤·¡¢¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¤â¥Ü¥®¡¼¡¢Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¤ò°ì¤ÄÍî¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
11ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Î2ÂÇÌÜ¤ÏÌÚ¤ËÅö¤¿¤ê¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ø¡£¤½¤ì¤Ç¤â3ÂÇÌÜ¡¢¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¤¿¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥ó¤½¤Ð¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤»¥Ñ¡¼¤ÇÎ¿¤°¡£ÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦ÀéÎç¡Ê23¡¢Honda¡Ë¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢´ä°æ¤Ï12ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤È¡¢13ÈÖ¤Ç¤âÌó2m¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£14ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤â¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤òÂª¤¨3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
16ÈÖ¤Ç¤ÏÄ¹¤¤¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿´ä°æ¡£¤·¤«¤·17ÈÖ¡¢2ÂÇÌÜ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤â¥«¥Ã¥×¤Ë·ù¤ï¤ì¥Ü¥®¡¼¤È¤·ºÇ½ªÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
ÃÏ¸µ¡¦¥«¥Ê¥À¤ÎB.¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê27¡Ë¤¬15¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚCPKC½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü ·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡B.¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¡-15¡¡
2°Ì¡¡M.¥ê¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡ -14
3°Ì¡¡À¾¶¿¿¿±û¡¡¡¡¡¡¡¡-11
4°Ì¡¡´ä°æÌÀ°¦¡¡¡¡¡¡¡¡-10
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
10°Ì¡¡¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¡¡¡¡¡ -6
15°Ì¡¡ÃÝÅÄÎï±û¡¡¡¡¡¡ -5
27°Ì¡¡ÇÏ¾ìºé´õ¡¡¡¡¡¡ -3
¡¡¡¡¡¡À¾Â¼Í¥ºÚ¡¡¡¡¡¡ -3
¡¡¡¡¡¡µÈÅÄÍ¥Íø¡¡¡¡¡¡ -3
36°Ì¡¡Èª²¬Æà¼Ó¡¡¡¡¡¡ -2