◇米女子ゴルフツアー CPKC女子オープン 最終日（2025年8月24日 カナダ ミシサガGC＝6661ヤード、パー71）

最終ラウンドが行われ、7位から出た西郷真央（23＝島津製作所）が5バーディー、ボギーなしの66をマークし、通算11アンダーで日本勢最高の3位に入った。後半だけで5バーディーを奪う猛チャージでメジャーチャンピオンの実力を示した。

前週のポートランド・クラシックでツアー初優勝を飾った岩井明愛（23＝Honda）は3打差の3位から逆転を狙ったが5バーディー、3ボギーの69で回り、10アンダーの4位に終わり、史上4人目の初優勝からの2連勝、日本勢2人目の2週連続優勝はならなかった。

70で回った勝みなみ（27＝明治安田）は6アンダーで10位。71の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は5アンダーで15位に入った。

68の馬場咲希（20＝サントリー）、69の西村優菜（25＝スターツ）、70の吉田優利（25＝エプソン）は3アンダーで27位に並んだ。

71で回った畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）は2アンダーで36位だった。

首位から出た地元カナダ出身のブルック・ヘンダーソン（27）が67で回り通算15アンダーで優勝した。ツアー通算14勝目。