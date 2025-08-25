¡ÖÀäÂÐ¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÂß¤¹¡×¡¡¡ÈÀèÇÚ·Ý¿Í¡É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤¬´¶¼Õ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬12Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¡Û¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ã¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ë5ËüÊ§¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°æ¸ý¡£¡Ö²¿Ç¯¤«Á°¡¢°ìÈÖ¤ª¶â¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤! ¤È»×¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»°»ÍÏº¤Î¾®µÜ¹À¿®¤Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Ê¡£°æ¸ý¤ÏÇä¤ì¤ë¤«¤é¡£¶â¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÂß¤¹¤«¤é¥Ð¥¤¥È¤¹¤ó¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢°æ¸ý¤Ï¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤â¡¢¡Ö¶â»ý¤Á¤Î·¤Ëá¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Á´Á³¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¼ã¼ê»þÂå¤ò¤·¤ß¤¸¤ß²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÀî²È¤µ¤ó¤¬¤ª¤ë¤«¤é¡¢¥ï¡¼¥Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¥¦¥±¤Æ¡£¾Ð¤Ã¤¿! ¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤! ¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢1Ëü±ßÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°æ¸ý¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡ÈºÇ¶á¤ª¤é¤Ø¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¸åÇÚ¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡Ù(Ëè½µ·îÍË25:58¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¡£ÆÇÀåM-1²¦¼Ô¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡õ¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤¬ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
