¼«¾Î¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¹â¤¤¡×¿Í¤òÏÀÇË¤¹¤ë³ØÀâ
¡Ö¿´Äì¡¢µß¤ï¤ì¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤¬ÂçÎÌ¤Ë½¸¤Þ¤ë¡¢NewsPicks¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°ÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¡¦ÞÕ¿È¤Î½éÃø½ñ¡Ø¶¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÝµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤Î ¼å¤µ¹Í¡Ù¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤ÏÇ½ÎÏ¼çµÁ¤òÌä¤¤Ä¾¤¹²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ëËÜ¡×¤ÎÃæ¤Ë¾×·â¤Î¼çÄ¥¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦º£ÌîÎÉ²ð¡Ë
¥³¥ß¥åÎÏ¤Ê¤É¡ÖÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×
Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚ¹¨¾¼¤Ï¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¡£
¡ÊÎëÌÚ¹¨¾¼¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡ÙP42¤è¤ê¡Ë
¤ª¤ª¤ª¡£»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¿Í´Ö¤ÎÃÎ¤ÎÆ¯¤¤òÃµµá¤¹¤ë³ØÌä¤Ç¤¢¤ëÇ§ÃÎ²Ê³Ø¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢¤³¤¦¤â¤Ï¤Ã¤¤êÇ½ÎÏ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡£
ÎëÌÚ¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¡×¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤ò¤¢¤¿¤«¤â°ú¤½Ð¤·¤ËÆþ¤Ã¤¿¥â¥Î¤Î¤´¤È¤¯¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÆâÂ¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¡Ö¥â¥ÎÅª¡×Ç½ÎÏ´Ñ¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÆâÉô¥ê¥½¡¼¥¹¡Ê·Ð¸³¡¦µ²±¡Ë¡×¤È¡Ö³°Éô¥ê¥½¡¼¥¹¡Ê¾õ¶·¡¦´Ä¶¡Ë¡×¤È¤¬Áê¸ßºîÍÑ¤òµ¯¤³¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤½¤Î¤Ä¤ÉÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¤½¤ÎÂª¤¨Êý¤ò¡Ö¥â¥Î¡×¤ÈÂÐÈæ¤·¤Æ¡Ö¥³¥È¡×ÅªÇ½ÎÏ´Ñ¤È¸Æ¤ó¤À¡Ê¤Ê¤ª¡¢ÎëÌÚ¼«¿È¤Ï¡ÖÆâÉô¡×¡Ö³°Éô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ§ÃÎÅª¥ê¥½¡¼¥¹¡×¤È¡Ö¾õ¶·¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±²ñ¼Ò¤Ç¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¡×¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¸ýÃ£¼Ô¤â¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òË¬Ìä¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¡×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¡×¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÊ¹¤¾å¼ê¤Î¿Í¤À¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÊ¹¤¾å¼ê¤Î¿Í¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ËË³¤·¤¤¡×¡Ö¼çÂÎÀ¤¬Äã¤½¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Áê¼ê¤ä¾ì¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ä¿Í¤ÎÂ°À¤È¤·¤ÆÂ¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï»Ï¤á¤«¤éÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ç½ÎÏ¤Ï¡Ö°Ü¤í¤¦¡×
Ç½ÎÏ¤Ï¤½¤â¤½¤â´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡Ê¤³¤ì¤ò¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÇ½ÎÏ¤Î¡ÖÊ¸Ì®°ÍÂ¸À¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¡£
¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¡×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¿¦¼ï¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤á¤ë¤³¤È¤¬Ç½ÎÏ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤â¤¢¤ë¡£Îò»Ë¤òÁÌ¤ì¤Ð¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó»Ò¤ò»º¤á¤ë¤«¡×¤³¤½¤¬½÷À¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤È¤µ¤ì¤¿»þÂå¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£
»þÂå¡¢¾ì½ê¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÊÌ¤ÎËÜ¡ØË½Áö¤¹¤ëÇ½ÎÏ¼çµÁ¡Ù¤ÇÃæÂ¼¹â¹¯¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Ç½ÎÏ¤òÂ¬¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡Ö±Ê±ó¤ÎÌ¤´°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¡ÖÂ¬¤ì¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¡×¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂ¬¤ë¤Ù¤Ç½ÎÏ¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÌä¤ï¤ìÂ³¤±¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¡£
¡ÊÃæÂ¼¹â¹¯¡ØË½Áö¤¹¤ëÇ½ÎÏ¼çµÁ¡ÙP47¤è¤ê¡Ë
¤Ê¤ó¤À¤«¥¾¤Ã¤È¤¹¤ë°ìÊ¸¤À¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡û¡û¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¡Ö¿·¤·¤¤Ç½ÎÏ¡×¤òÄó¸À¤·Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¼¡¡¹¤Ë°Ü¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡û¡û¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤À¤±¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¥¢¥Û¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤À¡£
¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¶¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÝµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤Î ¼å¤µ¹Í¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
1988Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö³ØÉôÂ´¶È¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢NewsPicks¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖNewsPicks¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²ÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÃ´Åö½ñ¤ËÃæ¼¼ËÒ»Ò¡Ø³ØÎÏ¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥µ¥¤¥É¡Ø¼ºÇÔ¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢ËÌÌîÍ£²æ¡ØÅ¾¿¦¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢°ÂÂðÏÂ¿Í¡Ø¥·¥ó¡¦¥Ë¥Û¥ó¡Ù¡ÊNewsPicks¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌä¤¤ÆÉ¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£