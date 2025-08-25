12月に全国公開される、福山雅治が主演を務め、大泉洋が共演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の幕間スペシャル映像が公開された。

参考：福山雅治主演『映画ラストマン』特報映像公開 King & Prince 永瀬廉、今田美桜ら続投へ

2023年4月期にTBS系で放送されたドラマ『ラストマン -全盲の捜査官-』は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。平均視聴率12.9%を記録し、2023年4月クール連ドラNo.1を獲得した。

主人公・皆実（福山雅治）は、過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官。そして交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道（大泉洋）。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらにドラマ後半では、皆実と護道の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明した。

本作で描かれるのはその2年後。再び日本を訪れた皆実、そして彼に呼び出された心太朗は、ある事件のために北海道へ。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人。事件に巻き込まれ、謎の組織から追われている彼女を守るため、無敵バディが再びタッグを組みFBI、CIA、北海道警の合同チームと共に事件に挑むが、そこには世界を揺るがす陰謀が絡んでいた。

さらに本作には、永瀬廉（King & Prince）、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也ら連続ドラマメンバーも続投することが発表されている。

『映画ラストマン -FIRST LOVE- 』幕間スペシャル映像 12月の公開へ向けて、「“最終月曜日”は“ラストマン・デー”」として、毎月スペシャルな企画が発表されることが明らかに。第1弾として、福山と大泉のインタビュー、メイキング、本編映像が収録された幕間スペシャル映像が公開された。

本作では、アクションシーンもパワーアップ。大泉が「ラストマン（の撮影）は、歳をとればとるほど命取りになる」と冗談めかして話すと、福山も「アグリーです」と答え、劇中の皆実と心太朗のように息ぴったりの掛けあいを見せる2人。雪原での撮影の様子も切り取られ、福山が「大氷原ですよ。あの冷たいところで、アップしてたでしょ？」と聞くと、大泉は爆笑し「生きるために温めてました」と過酷な撮影の裏側を明かした。さらに映画への続投も報じられた永瀬、今田ら連続ドラマからの仲間の姿が映し出されると、福山は「どのキャラクターも生き生きしている」と、メンバーの再集結に喜びの表情をみせた。「暗闇では無敵」という皆実を表現するワードを引用しつつ、大泉は「（今回も敵を）制圧する皆実さんがかっこよくて。あまりにもかっこいいから、僕ちょっとだけ面白に走ってます」と、福山の演技を絶賛すると同時に、最後は『ラストマン』ならではのユーモアも披露した。（文＝リアルサウンド編集部）