¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¶½Ê³¤·¤¿ËÜ¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¦¤ª¤ª¤ª¤©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê45¡Ë¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Ç°û¤à¡×¡Ê¶âÍË¸å7¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿½ñÀÒ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¿ô³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÎáÏÂ¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ß¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿¨¤ì¤ë´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢Ãæ3¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡ÈÌ´Ãæ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô³Ø¤Ë¡×¤È¿ô³Ø°¦¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡óÊÎÛ¡¦ÀîÅç¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤È¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¦¤ª¤ª¤ª¤©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿ô³Ø¤Ë¶½Ê³¤·¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÇ®¤¯¤Ê¤ëËÜ¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÀîÅç¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£