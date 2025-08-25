¡ÚÇäÌî²íÍ¦¡¡²æ¤¬Æ»24¡Û¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¿§¤äÆ÷¤¤¤òÊü¤Ä²Î»ì¡¡ºäËÜÎ¶°ì¤ÈÀ¸¤ó¤À¡ÖÂåÉ½¶Ê¡×
¡¡¼«Ê¬¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢1995Ç¯¤ËºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖÈþËÆ¤ÎÀÄ¶õ¡×¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï40ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¡£·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¿§¤äÆ÷¤¤¤òÊü¤Ä²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óºäËÜÎ¶°ì¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú²È¤«¤é¤Î¿¨È¯¤ä±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºäËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°Ç¯¤Î94Ç¯¡£ËÍ¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿FMÊ¡²¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ºî»ì¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍâÇ¯2·î¡£²ñ¤¦¤Î¤Ï2ÅÙÌÜ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬GEISHA¡¡GIRLSÌ¾µÁ¤Ç²Î¤¦¶Ê¤ÈÊ¹¤¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥®¥¿¡¼¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥¢¥Î¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿ÉÊ¤ÎÎÉ¤¤Í¥¤·¤¤¶Ê¡£¡Ö¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é°ì»þµ¢¹ñÃæ¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¤ÎÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ÏÍâÆü¡£¡ÖËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¾¯Ç¯¡×¤È·è¤á¡¢ºÇ½é¤Î2¹Ô¤òÌë¤ÎÌîµå¾ì¤Î±ó·Ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿²Î»ì¤ò¥Õ¥¡¥¯¥¹¤ÇÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥¤¥Õ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤éºäËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤¯¤ÈºäËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡ª¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ°®¼ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±¤¸Ç¯¤Î²Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏºäËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ°¤¤¤¿¥Ç¥â¤Ï²Î»ì¤ÏÉÔÍ×¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀûÎ§¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÃµ¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î»ÈÌ¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÈþËÆ¤ÎÀÄ¶õ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤Î·æºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¹¥à¡¼¥Á¡¼¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬ÃæÃ«Èþµª¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤À¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ÃæÃ«Èþµª¡¡with¡¡ºäËÜÎ¶°ì¤Î¤¿¤á¤Ë¡Öº½¤Î²Ì¼Â¡×¤Ê¤É¤Î»ì¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÇäÌî¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Ê²Î»ì¤¬½ñ¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¾å¤Ï»°ÅçÍ³µªÉ×¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤âÆÉ½ñ²È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀûÎ§¤Ë¤³¤Á¤é¤â´¶¾ð¤Ç±þ¤¨¤ë¡£·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤Ê¤¬¤éºäËÜ¤µ¤ó¤Îº²¤¬¤µ¤µ¤ä¤¯¤´¼«¿È¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Èº²¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þÇäÌî¡¡²íÍ¦¡Ê¤¦¤ê¤Î¡¦¤Þ¤µ¤ª¡Ë1951Ç¯¡Ê¾¼26¡Ë2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô½Ð¿È¤Î74ºÐ¡£´ë¶È¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢81Ç¯ºî»ì²È¤Ë¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¾¯½÷A¡×¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡ÖÎÞ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1500¶Ê°Ê¾å¤Î²Î»ì¤òÀ©ºî¡£2026Ç¯¤Ë³èÆ°45Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£