「閉経後は骨がスカスカ」骨粗しょう症のリスクと予防策とは【医師解説】

骨粗しょう症を発症すると骨折をしやすくなるだけでなく、寝たきりのリスクが高くなり、その結果、死亡率が高くなることがわかっています。今回は骨粗しょう症とはどのような病気か、発症の原因など、あおき整形外科リハビリクリニックの青木先生に教えてもらいました。

青木 隼人（あおき整形外科リハビリクリニック）

2010年3月東京医科歯科大学医学部医学科卒業。2013年4月東京医科歯科大学整形外科教室入局。以後関連施設にて勤務 （日産厚生会玉川病院、九段坂病院、多摩北部医療センターなど）。2021年3月東京医科歯科大学大学院応用再生医学分野修了。2021年4月北水会記念病院整形外科医員。2023年6月花みずき会保谷厚生病院整形外科部長。2024年5月より現職。

編集部

骨粗しょう症とはどのような病気ですか？

青木先生

老化などが原因となって骨の量が減少し、骨がスカスカになり、もろくなる病気のことを言います。その結果、骨折のリスクが高まります。

編集部

なぜ骨粗しょう症が発症するのですか？

青木先生

主な原因は老化です。骨を構成するカルシウムやマグネシウムなどのミネラル量のことを骨密度といいますが、骨密度は20～30歳頃をピークに、年齢を重ねるにつれて減少してしまいます。その結果、60代女性で5人に1人、70代女性で3人に1人、80代女性になると2人に1人が骨粗しょう症を発症しているとされています。

編集部

女性に多く発症するのですか？

青木先生

はい、女性は生まれつき骨格が小さく骨量が低いことが原因となり、骨粗しょう症を発症しやすいとされています。そのほか加齢、とくに閉経により女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌量が減少することも、骨粗しょう症が女性に多く発症する原因のひとつです。

編集部

エストロゲンと骨粗しょう症はどのような関係があるのですか？

青木先生

エストロゲンには骨の健康を保つ働きがあります。そもそも人間の骨は新陳代謝を繰り返しており、古くなった骨を壊す細胞（破骨細胞）と新しい骨を作る細胞（骨芽細胞）がバランスよく機能することで、常に良い状態が保たれています。しかし、エストロゲンの分泌量が減少するとこれらの細胞の比率が崩れ、骨を守る力が低下してしまいます。その結果、骨がもろくなり、骨粗しょう症を発症してしまうのです。

編集部

そのほかには、どのような原因が考えられますか？

青木先生

骨粗しょう症の発症リスクになるものには、喫煙、多量の飲酒、低体重、ステロイド服薬歴、カルシウム不足、運動不足などがあります。また、家族に骨粗しょう症の人がいる場合には発症しやすいということがわかっています。

