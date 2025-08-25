寝室を備蓄庫にして災害時の「安全スペース」に！防災収納インストラクターが実践する命を守る部屋づくり

地震など災害はいつ起こるかはわからない。特に無防備な就寝中は、部屋の中でどれだけ「安全な空間」があるかがカギとなる。



熊本地震を経験した防災収納インストラクターの松永りえさんは、片付けられていて、備蓄がされている家が「地震に強い家」だという。



実体験から家の安全スペースを生み出すための収納術を取り上げている、著書『地震に強い収納のきほん』（扶桑社）から、寝室の防災について一部抜粋・再編集して紹介する。

家族が逃げられる「安全スペース」に

過去の地震では、寝室で亡くなった人が多いといわれています。寝ているときは無防備で、家具などが倒れてくるととても危険。就寝中の揺れに備え、ベッドの上に落ちてくるものや倒れてくるものをなくし、夜間でも不安なく避難できるよう備えましょう。

わが家では、寝室には腰より高い家具は置かず、ベッド下や寝室の片隅に食品などの備蓄品を収納。なにかあったとき、家族が逃げ込める「安全スペース」にしています。

●非常用ランタンを日常使いに

ベッドサイドには、置く・持つ・吊るすの3WAYで使えるLEDランタンを。夜間に被災する可能性が高い寝室には明かりが必須。普段使いすると、肝心なときに「使えない！」という事態を防げます。

●背の低い家具なら就寝中の地震も安心

寝室の家具はローテーブルのみで、ベッドに倒れてくるものは一切ありません。家具の高さやレイアウトを再確認して、転倒対策や家具そのものの見直しを行ってみて。

寝室を「備蓄庫」に

●ベッドサイドには防災スリッパを

災害時は、「素足で歩かない」環境を整えることが重要です。熊本地震では足をケガする人が相次いだため、その教訓から防災スリッパを寝室に常備。ガラス片や釘の踏み抜きから足を守ります。もちろん、スニーカーなどでもOK。

●寝室をわが家の「備蓄庫」に

わが家の安全スペースである寝室は、備蓄品のメイン保管場所でもあります。ベッドの下はニトリの「ベッド下収納ケース キャスター付き」で、ローリングストックの食品や衛生品を収納。取り出しやすく、補充もしやすいのが◎。



長期保存できる「ザ・非常食」や衛生品などは、寝室の片隅にある無印良品の「頑丈収納ボックス」に収納しています。使う頻度によって、収納場所を決めておくと管理がラクに。

松永りえ

熊本在住の防災収納インストラクター。Laughing Home代表。JCDP認定分科会 日本災害連携協会つなぐ 理事。整理収納コンサルタント、防災共育管理士認定講師の資格も併せて持つ。著書に『もしもに役立つ、いつものモノ選び 防災グッズは備えず使う！』（エムディエヌコーポレーション刊）、『すごい収納用品、すごい100円グッズの使い方図鑑』（エムディエヌコーポレーション刊）、『長く使える ずっと愛せる「無印良品」探し』（主婦の友社刊）がある。