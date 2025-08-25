広瀬アリス、映画『新解釈・幕末伝』龍馬の妻・おりょう役 福田雄一監督「驚異的天才コメディエンヌ」と絶賛
俳優の広瀬アリスが、福田雄一監督の最新作『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）にて、ムロツヨシ演じる坂本龍馬の妻・おりょうを演じることが発表された。福田監督作品初参加となる。
【画像】映画『新解釈・幕末伝』相関図
「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。ムロが龍馬に、佐藤二朗が西郷隆盛に扮し、ダブル主演を務める。福田作品に欠かせない山田孝之も桂小五郎役で出演する。
広瀬は、連続テレビ小説『わろてんか』（2017年）でコメディエンヌとしての頭角を現して以来、ドラマ「探偵が早すぎる」シリーズ（18年、22年）、映画『地獄の花園』（21年）、ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』（23年）などでもその才能を遺憾なく発揮。今年放送されたドラマ『なんで私が神説教』では、日本テレビ系ドラマで初主演を務め、演技の幅広さと確かな実力が各方面で高く評価されている。
そんな広瀬が演じるおりょうは、本作では「寺田屋という宿屋で入浴中、幕府の役人の襲撃に気付いて龍馬を助けた、というシゴデキの妻」という“新解釈”。広瀬は「私が演じた“おりょう”は、とてもパワフルな女性でかなりインパクトがある役だと思います。作中でとある姿を披露しているんですが、あれを喜んでやるの、私くらいかもしれません（笑）」と、コメントを寄せた。
念願だったという福田監督作品への出演を果たし、「福田監督といつかご一緒させていただきたいと思っていたので、今回お声がけいただいてとてもうれしかったです！衣装合わせで監督に『今回はふざける人を集めたから』と言われた時は、『思いっきりやっちゃお！』と気合いが入りました（笑）」と、明かしている。
その言葉どおり、福田監督を「驚異的天才コメディエンヌ」と唸らせた広瀬。福田監督作品初参戦となる彼女がどんな演技を見せるのか、楽しみだ。
同時に出演が発表されたのは、以下のとおり。福田監督作品初出演から常連まで、多彩な顔ぶれが揃っている。
■新キャスト一覧
坂本龍馬の妻・おりょう：広瀬アリス＊福田雄一監督作品初参加
勝海舟：渡部篤郎
岡田以蔵：岩田剛典
大久保利通：矢本悠馬
土方歳三：松山ケンイチ
三吉慎蔵：染谷将太
徳川慶喜：勝地涼
沖田総司：倉悠貴＊福田雄一監督作品初参加
オリジナルキャラ・くノ一茶屋店員：山下美月＊福田雄一監督作品初参加
後藤象二郎：賀来賢人
近藤勇：小手伸也＊福田雄一監督作品初参加
吉田松陰：高橋克実
■広瀬アリスのコメント
福田監督とはいつかご一緒させていただきたいと思っていたので、今回お声がけいただいてとてもうれしかったです！衣装合わせで監督に「今回はふざける人を集めたから」と言われた時は、「思いっきりやっちゃお！」と気合いが入りました（笑）。
私が演じた「おりょう」は、とてもパワフルな女性でかなりインパクトがある役だと思います。作中でとある姿を披露しているんですが、あれを喜んでやるの、私くらいかもしれません（笑）。
おりょうの夫・坂本龍馬を演じるムロさんとは、今回初めてがっつりお芝居させていただいたのですが、何をしても受け止めてくださるので、とても心強くて、お芝居をしていて本当に楽しかったです。また皆さんとご一緒できるように、もっと売れなきゃなって思いました（笑）
