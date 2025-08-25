

BE:FIRST / Secret Garden -Official Audio-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」が8月25日より配信リリースとなった。

【動画】公開されたBE:FIRST / Secret Garden -Official Audio-

新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR&Bチューン。

なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーBen Samamaを迎え作成された意欲作。

8月25日21時からはMusic Videoがプレミア公開される。また、本楽曲はBMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」課題曲としても起用されており、BE:FIRSTとしては6人体制としての新曲となっている。

また、「Secret Garden」のMusic Videoプレミア公開に続き、今週は様々なコンテンツが公開予定だ。