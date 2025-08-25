正しい収納ができないと災害に弱くなる…熊本地震を経験した防災収納インストラクターが教える好きな暮らしをあきらめない「減災整理術」

2016年の熊本地震を経験し、「家の状態が生死分ける」ことを痛感した、防災収納インストラクラーの松永りえさん。



収納において「見た目」や「機能性」を重視していたため、テレビが倒れてしまったり、ペンダントライドが割れたりしてしまった。防災リュックも役に立たず、水の備蓄も6本だったという。



そうした体験を経てたどり着いたのが、家の「安全性」。防災収納インストラクターとして、日々の暮らしを大切にしながらも、災害に強い“正しい収納”を広める活動をしている。どうすればインテリアにこだわりながら防災ができるのか。著書『地震に強い収納のきほん』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

落ちる・倒れる・移動に備えを

防災収納では、インテリアを諦める必要があると思っていませんか？そんなことはありません！

もしものために暮らしが犠牲になっては、日々の楽しみや笑顔がなくなってしまいます。食器や推しグッズなど、好きなものを飾ると気分が上がりますよね。私も大好きな北欧雑貨を飾っていますし、観葉植物も育てています。

まずは、「落ちる」「倒れる」「移動する」に備えましょう。家じゅうがものであふれていると危険なので、飾るスペースは限定して、その中で思いきり楽しんでください。

そして「地震が起きたら離れる場所」と決めて、家族で共有しておきます。

また、インテリアの有無にかかわらず、地震の際には「安全スペース」に逃げることを意識しておきましょう。安全スペースとは、身の安全を確保できる場所のこと。

なにも落ちてこない、倒れてこない、移動してこないエリアを家の中につくり、できれば備蓄品を用意しておきます。そして、緊急地震速報が鳴ったら「ここに集まる」と決めておくのです。

安全スペースをつくることで災害時も慌てずに行動でき、また普段から災害への意識も高まります。防災収納も、まずは安全スペースをつくることから始めるとよいかもしれません。

ただ、忘れないでほしいのが、どんなに備えても「100％の安全」「被害ゼロ」はありえないということ。

中には、「食器が大好きで飾りたい。でも1枚も割りたくない」という人がいます。しかし、残念ながら防災では「絶対」を約束することはできません。

これからは防災より「減災」へ考え方のシフトチェンジをしていきましょう。「もし落ちたら…」をイメージしながら、被害を可能な限り小さくすること、そして、できるだけ復旧・復興へ進みやすくすることを考えます。

減災を意識しながら、日々の暮らしを無理せず過ごせる形を見つけること、それこそが防災収納の目指すべきゴールです。

危険が多いキッチンは「隠す収納」

家の中でもとくにものが多く、火を使うキッチンは危険がいっぱい。能登半島地震で被災した知人は、「電子レンジが飛んで、壁に穴があいた」と話していました。

「落ちる」「倒れる」「移動する」にしっかり備え、「隠す収納」を基本に考えましょう。使用頻度が高く出しておきたいものは、対策をして使いやすい位置に。

ただし、どれだけ備えても「絶対」はありません。「揺れたらキッチンから離れる！」ことを忘れずに。

●コンロ周りはすっきりさせて。火事・やけどのリスクを最小限に

地震が起きたとき、最優先すべきは身の安全の確保。火を消すのは揺れが収まってからです。そのため、コンロの周辺には火災の原因となるものはもちろん、ものは最小限に。わが家は、砂糖と塩のポットだけを置いています。

●飛んでくる鍋や刃物は必ず隠す収納を

鍋や包丁を出しっぱなしにしていると、飛んできたり落ちてきたりする可能性が。命にかかわるので、毎日使うものでも隠す収納を。刃物を使ったあとはシンク下の収納に入れる、を習慣づけて。

●天井までの隙間には発泡スチロールを挟み転倒防止

市販の耐震グッズが入らない、キッチンボードと天井のわずかな隙間は、発泡スチロールで転倒防止を。隙間を埋めることで家具が動きにくくなり、避難のための時間を稼げます。

●キッチンボードの上段は軽いものをボックス収納

キッチンボードの棚には、よく使う軽いものをまとめてボックス収納。ボックスに入れることで奥までムダなく収納でき、地震の際に棚の中でものが動いて割れることを防げます。地震後の片づけもラクになりますよ。

食器収納は安定感が大事

●同じ種類を重ねて食器割れのリスク減

食器が割れる原因は、揺れたときに食器同士がぶつかるから。だからこそ、食器収納は安定感が大事です。同じ種類で重ねて収納すると、割れにくくなりますし、見た目もすっきりして使いやすい収納になります。

【熊本地震では食器は1枚も割れませんでした】

熊本地震の本震では震度6強の揺れに襲われ、キッチンボードの引き出しはすべて飛び出しました。しかし、割れた食器は1枚もなし。当時は防災の意識はありませんでしたが、滑り止めシートと余裕のあるゆったり収納がよかったようです。

●カトラリー類こそ出しっぱなしは危険

取り出しやすいところに置いておきたいカトラリー類ですが、落ちて床に散乱したフォークやナイフを踏んでしまったら危険です。地震後の片づけの手間を軽くするためにも、引き出しなどにしまって収納しましょう。

●「重心を低く」が防災収納の基本

キッチンボードのいちばん下には、大きな皿や料理本など重量のあるものを入れています。重いものを下にしまうことで、キッチンボード全体のバランスが安定。キッチンに限らず、収納は「重心を低く」を意識して。

松永りえ

熊本在住の防災収納インストラクター。Laughing Home代表。JCDP認定分科会 日本災害連携協会つなぐ 理事。整理収納コンサルタント、防災共育管理士認定講師の資格も併せて持つ。著書に『もしもに役立つ、いつものモノ選び 防災グッズは備えず使う！』（エムディエヌコーポレーション刊）、『すごい収納用品、すごい100円グッズの使い方図鑑』（エムディエヌコーポレーション刊）、『長く使える ずっと愛せる「無印良品」探し』（主婦の友社刊）がある。