THE ¸×ÉñÎµ¡¦¹â¶¶¥¸¥ç¡¼¥¸ ¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡íÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¡í
¡Ö£³·î23Æü¤Ã¤ÆÆüÉÕ¤¬¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤ËÌ¼¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ç14Ç¯¤Î¤½¤ÎÆü¤Ç¤Í¡£10Ç¯¸å¤ÎÆ±¤¸Æü¡¢¤Õ¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ìó£±Ç¯È¾Á°¡¢10Ç¯´Ö²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿Ì¼¤«¤é¡¢ÆÍÁ³°ìÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ôº£Ç¯¤Ç20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦À®¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢¿Æ¸¢¤ËÇû¤é¤ì¤º¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡Õ
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡í¹â¶¶¤µ¤ó¡í¡£¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø²¿¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ç93Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¥í¡¼¥É¡Ù¤È¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Îß·×300ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡Ø£Ô£È£Å ¸×ÉñÎµ¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¹â¶¶¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê67¡Ë¤ÎÀ¼¿§¤Ï°ìÃÊ¤ÈÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ç98Ç¯¡¢24ºÐ²¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°Á¥Èþ²Â¡Ê42¡Ë¤È·ëº§¤·¡í¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡í¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç15Ç¯¤ËÎ¥º§ÁÊ¾ÙÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡Ç16Ç¯¡¢¹â¶¶¤¬57ºÐ¤Î»þ¤Ë¶¨µÄÎ¥º§¤¬À®Î©¡£°Ê¹ß¡¢Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÆ²ñ¤ÏºòÇ¯£´·î¡£Åìµþ¤Ç°ì½ï¤Ë¾Æ¤Æù¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ç¸ª¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÃ¡¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ï¤«¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ø¤ª¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤±¤ÉÀµÄ¾¡¢Ã¯¤À¤Ã¤±¡©¡¡¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£10Ç¯·Ð¤Ä¤È¡¢´é¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¡Ø¼«Î©¤·¤¿¤¤¤«¤éÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢Åìµþ¤ËÍè¤Æ°ì½ï¤Ë½»¤à¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éð÷¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ä¡Ä¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£10Ç¯´Ö¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡íÆü¾ï¡í¤¬¤´¤Ã¤½¤êÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
Ì¼¤È²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¶õÇò¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ö¹öÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËèÇ¯£³·î23Æü¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡í¤¢¤ì¤«¤é£±Ç¯¡¢£²Ç¯¡¢£³Ç¯¡Ä¡Ä¡í¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤Æ¤¿¡£²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×
Î¥º§¸å¡¢Ì¼¤¬14ºÐ¤Î»þ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ç19Ç¯½Õ¡¢Âçºå¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤ò¸ò¤¨¡¢¤ï¤º¤«£²»þ´Ö¤Î¤ß¤ÎÌÌ²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òÉã¿Æ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡íÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£»×¤¨¤ÐÌ¼¤Ê¤ê¤ÎÀº°ìÇÕ¤Î°Õ»×É½¼¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»Ò¶¡¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¤¢¤ì¤«¤é£µÇ¯¡£Ì¼¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Éõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö²ÈÂ²¡×¤Îµ²±¤â¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉ×ÉØ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¡¢£Ã£Í¤Ë¤â½Ð¤Æ¡¢»¨»ï¤Ç¤Ï¡íÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¡í¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤â¤¦¡íÌò¡í¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÁ°Äó¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¤Ã¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡í¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ê²ÈÄí¡í¤ò±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ç11Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡¢´°Á´¤ËÂæËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤è¡£É×ÉØÁü¤È¤«²Ô¤®¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ç16Ç¯¤Ë¶¨µÄÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¡¢²ÈÂ²¤¬Î¥¤ì¤ÆÆÈ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¡£¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤È²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¡Ø¥í¡¼¥É¡Ù¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡½¡½¡£
8·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY 9·î5Æü¹æ¡Ù¤ÈÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡í²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¡í¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯9·î5Æü¹æ¤è¤ê