プロ野球パ・リーグは24日、各地で3試合が行われました。

日本ハムは首位ソフトバンクに3連勝。先発・伊藤大海投手は9回129球をなげ、11奪三振、無失点のピッチングを見せるも、ソフトバンクの先発・モイネロ投手も8回126球をなげ、6奪三振、無失点と共に譲らず延長戦にもつれ込みます。しかし、延長10回1アウト満塁で奈良間大己選手が杉山一樹投手の153キロのストレートを二遊間に弾くサヨナラタイムリーで劇的勝利。日本ハムは首位のソフトバンクとのゲーム差を0.5に縮めました。

オリックスは楽天に2連勝。初回、中川圭太選手のタイムリーツーベースで先制。続く2回には廣岡大志選手のタイムリーで1点を加えると、7回には若月健矢選手の第5号ソロホームランで貴重な追加点をあげました。先発・エスピノーザ投手が7回1失点の力投で今季4勝目をあげました。

ロッテは西武と対戦。5回に1アウト3塁で、藤原恭大選手のファーストゴロの間に郄部瑛斗選手がヘッドスライディングでホームに生還し先制。さらに、8回には2アウト1塁、3塁で藤岡裕大選手がタイムリーヒットで追加点をあげます。投げては、先発の小島和哉選手が7回をなげ無失点に抑え、高野脩汰投手と横山陸人投手でつなぎ、今シーズン6度目の完封勝ちとしました。

▽8月24日のパ・リーグ結果

◆日本ハム 1×-0 ソフトバンク

勝利投手【日本ハム】上原健太(3勝0敗)

敗戦投手【ソフトバンク】杉山 一樹(3勝3敗20S)

◆オリックス 3-2 楽天

勝利投手【オリックス】エスピノーザ (4勝6敗0S)

敗戦投手【楽天】則本 昂大 (3勝4敗16S)

セーブ【オリックス】マチャド(3勝4敗22S)

本塁打【オリックス】若月健矢5号

◆ロッテ 2-0 西武勝利投手【ロッテ】小島 和哉(6勝7敗0S)敗戦投手【西武】隅田 知一郎 (9勝7敗0S)セーブ【ロッテ】横山陸人(2勝3敗2S)