インスタグラムに投稿されて話題となっているのは、赤ちゃんの隣に寄り添い、聖母のように愛情深く寝かしつけを遂行している猫さん♡とても微笑ましい溺愛っぷりは115万回も再生され、「優しい可愛い世界」「見てるこちらも不思議と安心しちゃいます」「頼もしい子守♡」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃん→ネコが寄り添って…まさかの『まるで母親のような行動』】

赤ちゃんの隣に寄り添う猫さん

Instagramアカウント『保護猫family』さまに投稿された猫さんと赤ちゃんの関係性が「尊い」と話題になっています。

生まれたばかりの新生児な赤ちゃんがお家にやってきてから、興味津々だったブブちゃん。赤ちゃんが横になっていると、すぐに隣を陣取り、赤ちゃんを安心させるように前足を添えてあげるのだそう。

その姿は、まるで赤ちゃんを寝かしつけているお母さんのよう！赤ちゃんの頭をナデナデするように前足を添えつつ、ちゃっかりその前足を毛繕いするブブちゃんは、もう育児慣れしているようにも思えます。

そんなブブちゃんを嬉しそうに、そして興味深そうにじーっと見つめていたという赤ちゃん。そんな赤ちゃんの視線に気づいたブブちゃんは、無視することなく「どうしたの？」と言いたげな視線をちゃんと寄越してくれるのだとか！

モゾモゾする赤ちゃんの異変も見逃さない！

そして、赤ちゃんがモゾモゾと動き出すと「なんだろう？」「何かあったかな？」と少し気にするように自らの毛繕いを中断。そっと一番近くで赤ちゃんの様子をうかがうのだそう。

赤ちゃんが何事もないとわかると、安心したのでしょう。ブブちゃんは、自分の毛繕いを再開したそうです。

愛情深い猫さんの姿に絶賛の声

絆が深まり、素敵な関係へと発展しているふたりの様子は、まるで本当の親子かと見間違うほどなのだとか！

赤ちゃんを聖母のような愛情深さで見守るブブちゃんの様子は、Instagramに投稿されるや否や、たちまち多くの人の注目を集めました。

投稿には「優しい可愛い世界」「見てるこちらも不思議と安心しちゃいます」「頼もしい子守♡」とブブちゃんを絶賛する声が寄せられ、今後のふたりの関係にも注目が集まっています。

Instagramアカウント『保護猫family』さまでは、保護された猫さんたちが家猫となり、各々のびのびと暮らしている様子が投稿されています。新たに赤ちゃんという家族が加わり、さらに賑やかになった様子が楽しめますよ！

ブブちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

