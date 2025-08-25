今度こそ欲しーーーッッ！【3COINS】シンプルでおしゃれ♡「再入荷グッズ」が超便利

便利さが光る【3COINS（スリーコインズ）】の「再入荷グッズ」をチェック！ お買い物やレジャーシーンにぴったりな、バッグに取り付けられる持ち運びやすいアイテムを紹介します。シンプルでおしゃれなデザインも魅力です。

炭酸リリースボタンが付いた「炭酸ステンレスボトル：350ml」

シンプルでスタイリッシュ感のあるおしゃれなステンレスボトル\1,650（税込）。ガスを逃せる炭酸リリースボタンが付いた、安心して開けられる便利仕様。しっかり蓋をしておけばシュワシュワ感を長くキープできるかも。キャップ部分がカラビナになっているので、バッグなどに付けて持ち歩きできるのも嬉しいポイントです。

バッグなどに付けられてすぐに使える「おしりふきポーチ」

こちらは、ベビーカーのハンドルやバッグに取り付けられて、カバンの中から探す手間が省けそうです。ウエットティッシュにもおしりふきシートにも使えます。フタ付きなので乾燥しにくく、片手で開閉できるのも楽ちん。値段は\550（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino