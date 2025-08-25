捨てられ空腹で土を食べていた猫の動画がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は7万回を超え「土を食べてる姿…涙が出ます。幸せになるんだよ～」「これから家族を見つけてもっと幸せにならなくちゃね」「外猫さんたちの過酷さを悠生くんは教えてくれました」といったコメントが集まっています。

【動画：捨てられて『空腹で土を食べていた猫』が保護された結果…】

お腹が空いて土を食べていた猫

保護猫活動の現場に茶白の猫が遺棄されていたそうです。ごはんのにおいがついた土を食べたり、コンクリートをなめたりしていたのだそう。茶白の猫がやせてきてしまったため、投稿者さんはこの子を保護したそうです。

保護された猫は「悠生（ゆうせい）」くんという名前をもらい、投稿者さんのおうちでしばらく過ごしていたそうです。その後、保護猫シェルターに移動したのだそう。悠生くんは、初めての場所に少し戸惑い気味だったそうです。シェルターでは、検査やワクチン接種、治療、体力の回復、人馴れ訓練を行うのだそう。

快適な環境で毛が生え変わった

シェルターで過ごすようになった悠生くん。しばらくすると体全体で脱毛が始まってしまったそうです。カビが原因として考えられましたが、動物病院で検査をしてもらったところカビではなかったのだそう。悠生くんは氷点下の山にいて、寒さから体を守るため毛がもこもこでしたが、温度管理されているシェルターではもこもこの毛は不要になり生え変わったそうです。

可愛がられてごきげん！

現在の悠生くんは、投稿者さんたちに可愛がられ、ごきげんに過ごしているのだそう。なでられてうれしそうな表情にほっとします。やせた体も体重が増えて健康的になったそうです。投稿者さんと出会い、シェルターで幸せな家猫になるための準備を始めた悠生くんでした。

投稿には「うんと幸せになるんだよ！頑張って生き抜いたものね」「氷点下の山での過酷な生活、大変だったね。もう大丈夫だよ！」「今度はずっと毎日安心してのんびり暮らそう」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「こはる 日和」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こはる 日和」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。