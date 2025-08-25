『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が8月18日に放送され、あのちゃんが料理愛好家・平野レミの奔放な行動を一喝するシーンがあった。

【映像】あのちゃん、平野レミを一喝した瞬間

今回の放送は、「おばあちゃんに夏を乗り切ってもらうためのメニュー」を作るクッキング企画。1品目として取り上げられたのは、平野レミ流“食べればねっとり肉じゃが”。平野レミの指導のもと、あのちゃんが一人で料理に挑戦するという趣旨にもかかわらず、序盤から混沌とした空気が漂う。

当初、平野は「包丁を使わない料理だから」と得意げだったが、いざ調理が始まるとタマネギを半分にしたりヘタを取ったりと、包丁が必要な工程が次々に登場。この矛盾を進行役のダイアン津田がすかさずツッコミ、平野自身も「ホントだね」と大笑いする展開となった。

また、あのちゃんがたまねぎをスライスする横で出汁をざるにあげてしまったり、レンチンしたじゃがいもをレンジから取り出してきてしまったりと、せわしなく動き回る平野。

本来であれば、あのちゃんが主役として手順ひとつひとつを体験するはずが、平野は我慢できず自ら動いてしまい結果説明そっちのけで次々に役割を奪ってしまうことに。

勝手な動きであのちゃんの出番を横取りする平野に、ついにあのちゃんが「ボクがやるやつだから！」と一喝。津田は「喧嘩はせんとこうな」となだめてまわる羽目になった。

この後も、あのちゃんと平野の気ままな行動が止まらない。進行役の津田が困惑し続ける中、自由奔放なやり取りが延々と繰り広げられ、スタジオは爆笑の連続となった。

（あのちゃんねる）