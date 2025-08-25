◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2025年8月24日 サンディエゴ）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（35）が24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「3番・一塁」で先発出場。1点を追う6回に同点の17号ソロを放った。

パドレスの先発はリーグ2位の13勝を挙げる右腕ピベッタ。初回は大谷が四球、ベッツも中前打、フリーマンも四球を選んで無死満塁を演出した。この好機でT・ヘルナンデスが中堅方向へ本塁打性の打球。中堅ロレアノが超美技で好捕して満塁弾は阻止されたが、大谷がタッチアップして先制のホームを踏んだ。

山本が3回に2ランを被弾して逆転を許して嫌な雰囲気が漂っていたが、頼れるベテランから3試合ぶりの一発が飛び出した。6回1死走者なしから好投を続けてきたピベッタの甘く入った速球を強振。打球は右中間席で弾み、敵地ファンは頭を抱えた。

2―2の7回にラッシングが勝ち越しの3ラン。なおも2死一塁から左腕ペラルタからフリーマンが18号2ランを放ち、この回一挙5得点して突き放した。

この日がレギュラーシーズンで最後の対戦。勝った方に地区優勝へのマジックナンバーが点灯する。パドレスが勝てば75勝56敗となり、残り31試合のうち30勝すれば105勝。73勝58敗となるドジャースは残り31試合に全勝しても104勝のため、パドレスに「M30」が点灯する。逆にドジャースが勝てば再び同率首位。残り31試合に両軍が全勝し、勝率で並んだ場合は既に対戦成績（23日時点で8勝4敗）で勝ち越しを決めているドジャースが上位のため「M31」が点灯する。