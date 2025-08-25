¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¡£¤³¤ÎÇÏ¼¯¤¬¡×Á¤ÅºÍ×°ì»á¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ë¶ì¸À¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¤Î³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¼óÁê ºÇ¹â¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¡×
¡¡¡ÖÂçÅýÎÎ¤È¤«ÁíÍýÂç¿Ã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¡¦¸µ¼«Ì±ÅÞ»²±¡µÄ°÷¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ¤Åº»á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡²£ÉÍ¤Ç³«¤«¤ì¤¿TICAD¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤ÇÀÐÇËÌÐÁíÍý¤¬¼çºÅ¤·¤¿ÈÕ»Á²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ³§ÍÍÊý¤òÆüËÜ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èè¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÂçÅýÎÎ¤È¤«ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¡Ê´ä²°µ£¡Ë³°Ì³Âç¿Ã¡¢¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀÐÇËÁíÍý¡Ë
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÁ¤Åº»á¤Ï¡Ö¡Ø³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¤Î³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¼óÁê¡Ù¤ÏºÇ¹â¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ¡Ê¹¯É×¡ËÆâ³Õ¤Î»þ¤ÏÈà¤¬ËÉ±ÒÂç¿Ã¡¢»ä¤¬¸üÏ«Âç¿Ã¡£ËãÀ¸¡ÊÂÀÏº¡ËÆâ³Õ¤Î»þ¡¢»ä¤Ï¸üÏ«Âç¿Ã¤Ç¡¢Èà¤ÏÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡£Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤³¤Î2¿Í¤¬ÌîÅÞ¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦Âç¿Ã¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎ»ö¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¼óÁê¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¥Ü¥í¥¯¥½¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤«¤éÍ½»»°Ñ°÷²ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÐÇË»á¤È»ä¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Î¤ä¤Ä¤Î¤ä¤Ä¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¡Ø¤Ò¤Ç¤¨¤Ê¤³¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ã¤Æ¡Ù¤È2¿Í¤ÇÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ü¤ä¤¤¢¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£¤¿¤À¸ø¤Î¾ì¤Ç¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ÈÀ¯¼£²È¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤Æ¸µ¡¹¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â°¤¤¤È¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì¸Ä¤À¤±´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ØÀèÀ¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë300Ëü±ß¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊè¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤À¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¥Ü¥³¥Ü¥³¡£¤À¤«¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ªÁ°¸À¤¦¤Ê¤è¡¢¤³¤ÎÇÏ¼¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤¬¼ºÎé¡¢»ä¤Ï¤â¤¦¸½Ìò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ÊÈ¯¸À¤Ï¡Ë¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
