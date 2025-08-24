ビー・エム・ダブリュー株式会社は、同社の正規ディーラーである株式会社バルコムモータースが、広島市南区にある「宇品BMW」をリニューアルオープンし、2025年8月23日から営業を開始すると発表した。

新ショールームは、顧客中心主義を掲げた販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入し、持続可能性に配慮した設計とデジタルツールを活用した体験型の空間を特徴とする。宇品エリアの主要ストリートに位置し、開設以来初の大規模改装により、地域顧客に新たなBMW体験を提供する拠点となる。

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川 正敏）のBMW正規ディーラーである株式会社バルコムモータース（代表取締役: 南 昌吾）は、「宇品BMW」をリニューアル・オープンし、本年8月23日（土）より営業を開始する。

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトであり、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。（デジタルツールは、今後順次導入予定）

宇品BMWは、広島都市高速からの連携が良く、また、広島市の海の玄関口である広島港を有し、都会的な雰囲気と自然が調和したベイエリアにある。当ショールームは、宇品エリアのメインストリート沿いに2004年の開所当初より所在し、今回が初めての大規模なリニューアルとなる。

株式会社バルコムモータース「宇品BMW」の概要

所在地： 広島市南区宇品西3-4-23 代表取締役社長： 南 昌吾 営業責任者： 赤木 健太 拠点責任者： 山田 優 ショールーム面積： 406㎡ ショールーム展示台数： 4 営業時間： 10:00-18:00 定休日 火曜日、第2水曜日、年末年始 ショールーム電話： 082-505-2800 オープン予定日： 2025年8月 23日（土）

