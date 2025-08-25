¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼«ÈÎµ¡»ö¶È¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÁ°ÅÓÂ¿Æñ¡Äµð³Û¸ºÂ»½èÍý¤ÇÀÖ»úÅ¾Íî¡Ê¿¹²¬±Ñ¼ù¡Ë
¡¡¼«ÈÎµ¡°ûÎÁ¡ÈÉÔÆ°¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤¬¶ì¶¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊBJH¡Ë¤Ï1Æü¡¢2025Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤¬485²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ÏÁ°´üÈæ50¡óÁý¤Î110²¯±ß¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂæ¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼«ÈÎµ¡»ö¶È¤Ç881²¯±ß¤Îµð³Û¤Ê¸ºÂ»Â»¼º¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¡ÊÂç¼ê¾Ú·ô´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á´¹ñ¤ËÌó65ËüÂæ¤â¤Î¼«ÈÎµ¡¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éBJH¤À¤¬¡¢¤´¼«Ëý¤Î¼«ÈÎµ¡»ö¶È¤Ï¤ª²ÙÊª¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éBJH¤¬ÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£19Ç¯12·î´ü¤Ë¤â619²¯±ß¸ºÂ»½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤¬567²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀÖ»ú¤Î¼ç°ø¤Ï¡¢17Ç¯4·î¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤ì¤óÂåÌó619²¯±ß¤òÁ´³Û¸ºÂ»¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éBJH¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤«¤é¸¶±Õ¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢´°À®ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éÈÎÇäÎÌ¤Î¼Â¤Ë9³ä¶á¤¯¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ë17¼Ò¤¢¤Ã¤¿¥Ü¥È¥é¡¼³Æ¼Ò¤Ï1999Ç¯¤«¤éÅý¹ç¤ò³«»Ï¤·¡¢5¼Ò¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î17Ç¯¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤ÎºÝ¡¢Ìó619²¯±ß¤Î¤Î¤ì¤óÂå¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î²ñ·×´ð½à¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤ì¤óÂå¤òËèÇ¯°ìÄê³Û¤º¤Ä½þµÑ¤¹¤ë¤¬¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éBJH¤Ï18Ç¯¤«¤éIFRS¡Ê¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖIFRS¤Ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆËè´ü¤Î¤Î¤ì¤ó½þµÑ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¸ºÂ»¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Åý¹ç»þ¤Î¾Íè·×²è¤¬¸½¼ÂÅª¤ËÃ£À®ÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸ºÂ»½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯´´Éô¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éBJH¤Ï19Ç¯8·î¤Ë¿·¤·¤¤Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·×²è¤¬ÂçÉý¤ÊÌ¤Ã£¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Î¤ì¤óÂå¤òÁ´³Û¸ºÂ»½èÍý¤·¤¿¡£·×²è¤¬Ì¤Ã£¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«ÈÎµ¡»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÆÉ¤ß¸í¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¡ÊÆ±¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«ÈÎµ¡»ö¶È¤Ï¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éBJH¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Î¤¦¤Á25¡ó¤òÀê¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¼ý±×¸»¤À¡£ÃÍ°ú¤¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¾®ÇäÅ¹¤È°ã¤¤¡¢Äê²Á¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡»ö¶È¤Ç¤Î¶¥Áè¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤È°ã¤¤¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÆüËÜ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éBJH¤Ï³¤³°¤Ë»Ô¾ì¤ò¹¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ¤¬Í£°ì¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢¤½¤Î»Ô¾ìÊÑ²½¤ÎÇÈ¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë¡×¡Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¼«ÈÎµ¡¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¸º¾¯·¹¸þ
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¸ÜµÒ¤Ï°Â¤¤°ûÎÁÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£°ûÎÁÀ½ÉÊ¤Î¹ñÆâÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡£
¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éBJH¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢19Ç¯3·î¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥«¥ê¥ó¡¦¥É¥é¥¬¥ó»á¤Ç¤¹¡£1992Ç¯¤Ë¥Æ¥£¥ß¥·¥ç¥¢¥é¹©²ÊÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¤ÎÍý·Ï½Ð¿È¤Ç¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦CEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂç¼ê¿®ÍÑ¾ðÊóµ¡´Ø´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÉÊ¼Á¤Ë¸·¤·¤¯¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤â¡¢¤ªÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«ÈÎµ¡»ö¶È¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ê¿¹²¬±Ñ¼ù¡¿·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë