¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©³¨Ê¸»ú¤ËÅú¤¨¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö🗼🌃💔🔞💋¡×¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
°åÂçÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬20ºÐÇ¯¾å¤Î½÷À¤È¤Îµö¤µ¤ì¤¶¤ëÎø¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹¾Ô¢¹á¿¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÎø°¦¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¡¢±Ç²è²½¤ä¥É¥é¥Þ²½¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
