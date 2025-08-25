¡È¥¿¥À¤Ç¹Ô°Ù¤Ç¤¤Þ¤¹¡É¤Î³¤³°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼½÷À¡Ê26¡Ë¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Æ°²è¤Ï¤Ê¤¼ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä±Ñ¡¦¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬ÃÏ¸µ»æ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡Ö°Õ¿Þ¡×
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¡Ò²á·ã¤¹¤®¤ë¡Ó¤ä¡ÒÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¡¢¸ø¶¦¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡×¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ï¡¢¡È¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤òÈÖÁÈ¤È´ØÏ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¹¹ð¤ÎÅ±²ó¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û
【写真】大勢の男に囲まれ、少し開脚して座るボニー・ブルーのビジュアル。他、同じく過激なコンテンツ販売で知られる「仲間」との2ショットなども
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ï¡¢7·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø1000¿Í¤ÎÃË¤È»ä¡§¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊª¸ì¡Ù¡£¡È12»þ´Ö¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ê26¡Ë¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¤ªÁû¤¬¤»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö·î¼ý54Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ1²¯±ß°Ê¾å¡Ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î³èÆ°¤ËÇ÷¤ë¤¦¤¨¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¡Ø1000¿Í¤ÎÃË¤È»ä¡§¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö²¿¤â¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥ë¡¼¤¬Ê£¿ô¤ÎÃËÀ¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¹ø¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¶ÉÉô°Ê³°¤Ï¥Ü¥«¥·²Ã¹©¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ò²á·ã¤¹¤®¤ë¡Ó¤È´¶¤¸¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡Ù¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡×¤Ï¡¢BBC¡Ê±Ñ¹ñÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸øÅª»ñ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±¿±Ä»ñ¶â¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¹¹ð¼ýÆþ¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹¹ðÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ØVISA¡Ù¤ä¥¦¥©¥Ã¥«¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¹¥ß¥Î¥Õ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾´ë¶È¤¬¡¢¡Ø¼«¼Ò¤Î¹¹ð¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¤È¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ä¡ØÈÖÁÈ¤È´ØÏ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹¹ð¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡À¤´Ö¤Î¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡×¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¶É¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç¼ê¿·Ê¹¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡Ù¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¿ôÉ´Ëü¥Ý¥ó¥É¤ò²Ô¤¤¤À¤Î¤«¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÈÀ¡¦À®¸ù¡¦¥Ý¥ë¥Î¡¦¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡É¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¿Í¡¹¤ÎÇ§¼±¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈÖÁÈ¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¡È¼êË¡¡É¤Ë¹îÌÀ¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤ÏÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡ÈÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡É¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ËÏµÇâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡¡©
