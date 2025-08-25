¡Ö½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»Ä¹â¤¬µÞÁý¡Ä³ÚÅ·¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï5¥«·î¤Ç4ÇÜ¤Ë
¡Ú¥Þ¥Í¡¼¤Î¶µ²Ê½ñ¡Û#91
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤«¡© ¥È¥é¥ó¥×·à¾ì¤ÎÂè2Ëë¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬8·î19Æü¤Ë¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¡ÖGS¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ê½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡Ë³ä°Â¹âÇÛÅö³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡×¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é»Ô¾ì´Ä¶¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢19Ç¯Ëö¤«¤é25Ç¯4·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤¬87¡ó¾å¾º¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Àè¿Ê¹ñ¡Ê½ü¤¯ËÌÊÆ¡Ë³ô¼°¤Ï45¡ó¤Î¾å¾º¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬´ü´Ö¤ò24Ç¯Ëö¤«¤é25Ç¯4·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢Àè¿Ê¹ñ¡Ê½ü¤¯ËÌÊÆ¡Ë¤Ï12¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤Ï5¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤¬Í¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¡Ö½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»Ä¹â¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Åê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ËÅê»ñ¿®Â÷¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò´Þ¤á¡¢6ËÜ¤Î¡Ö½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â±¿ÍÑ³Û¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö³ÚÅ·¡¦Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡£2022Ç¯¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç½ã»ñ»ºÁí³Û¤Ïº£Ç¯3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç27²¯±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËµÞ·ã¤ËÁý²Ã¤·¡¢Ä¾¶á¤Þ¤Ç¤Î5¥«·îÄøÅÙ¤Ç4ÇÜ¼å¤ÎÌó100²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¿ÍÑ³Û2°Ì¤Î¡ÖSBI¡¦V¡¦Àè¿Ê¹ñ³ô¼°¡Ê½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤âÆ±ÍÍ¤À¡£Æ±¤¸»þ´ü¤Ë½ã»ñ»ºÁí³Û¤ÏÌó17²¯±ß¤«¤éÌó30²¯±ß¤ØÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤â¡Ö½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡×¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤¬¡¢Á°¼Ô¤ÏÁ´À¤³¦³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸å¼Ô¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤Î¤ß¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÏÄã¤¤¡£¿®Â÷Êó½·¤ÏÁ°¼Ô¤¬Ç¯0.12¡ó¤Ç¸å¼Ô¤¬0.058¡ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯Àè¿Ê¹ñ¤Î¹âÇÛÅö³ô¤òÁªÄê¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿®Â÷Êó½·¤ÏÇ¯1.52¡ó¤È¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤äS¡õP500¤Ç»ñ»º¤¬ÊÆ¹ñ³ô¼°¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½ü¤¯ÊÆ¹ñ¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¸þ»³Í¦¡Ë